Michelle fecha mega-aliança com potencial de 300.000 votos no Distrito Federal

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Michelle Bolsonaro acaba de fechar uma importante aliança com as maiores denominações evangélicas do Distrito Federal para sua candidatura ao Senado. A senadora Damares Alves articulou o apoio oficial de grandes igrejas, como Presbiteriana, Sara Nossa Terra, Lagoinha e Universal, que juntas podem garantir 300.000 votos, essenciais para sua eleição. A operação também beneficia a deputada Bia Kicis para a segunda vaga.

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Com a articulação da senadora Damares Alves, a candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal acaba de fechar uma aliança com as maiores denominações evangélicas da capital.

Até o momento, a ex-primeira-dama garantiu o apoio oficial da Igreja Presbiteriana (cujo presidente chegou a gravar um vídeo ao lado dela), Sara Nossa Terra, Lagoinha, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, Comunidade das Nações, Igreja Universal do Reino de Deus e de uma rede de congregações independentes em Ceilândia.

Nas negociações, o passe livre de Michelle foi chancelado por Damares. Apresentada aos líderes e fiéis como alguém “de casa”, a atual senadora colhe os frutos políticos de ter palestrado nessas igrejas por mais de duas décadas.

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Nas contas da campanha, esse bloco religioso tem potencial para despejar cerca de 300. 000 votos nas urnas, contingente considerado mais do que suficiente para garantir a cadeira no Senado.

De quebra, a operação casada tem tudo para fazer uma segunda beneficiária direta. A reboque do capital político de Michelle e Damares, a deputada Bia Kicis deve ser ungida pelo segmento como a indicada para a segunda vaga ao Senado.