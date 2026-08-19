Michelle fecha mega-aliança com potencial de 300.000 votos no Distrito Federal
Ex-primeira-dama terá apoio de diferentes congregações evangélicas na disputa ao Senado na capital federal -- veja lista
Com a articulação da senadora Damares Alves, a candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal acaba de fechar uma aliança com as maiores denominações evangélicas da capital.
Até o momento, a ex-primeira-dama garantiu o apoio oficial da Igreja Presbiteriana (cujo presidente chegou a gravar um vídeo ao lado dela), Sara Nossa Terra, Lagoinha, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, Comunidade das Nações, Igreja Universal do Reino de Deus e de uma rede de congregações independentes em Ceilândia.
Nas negociações, o passe livre de Michelle foi chancelado por Damares. Apresentada aos líderes e fiéis como alguém “de casa”, a atual senadora colhe os frutos políticos de ter palestrado nessas igrejas por mais de duas décadas.
Nas contas da campanha, esse bloco religioso tem potencial para despejar cerca de 300. 000 votos nas urnas, contingente considerado mais do que suficiente para garantir a cadeira no Senado.
De quebra, a operação casada tem tudo para fazer uma segunda beneficiária direta. A reboque do capital político de Michelle e Damares, a deputada Bia Kicis deve ser ungida pelo segmento como a indicada para a segunda vaga ao Senado.