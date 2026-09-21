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Michelle chama de ‘perseguição absurda’ veto ao uso de foto de Bolsonaro na campanha

A ação foi movida pela candidata do PT ao Senado pelo DF, Érika Kokay

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 17h16 | Atualizado em 22 set 2026, 10h54
DESAVENÇAS - Michelle: críticas ao enteado também nos bastidores
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) -  (Beto Barata/PL/.)
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Michelle chama de ‘perseguição absurda’ veto ao uso de foto de Bolsonaro na campanha Priorizar nos meus resultados Google

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), classificou como “uma perseguição absurda” a proibição de fotos ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela sua campanha. Michelle fará um pronunciamento em suas redes sociais nesta segunda-feira sobre o tema.

A ação foi movida pela candidata do PT ao Senado pelo DF, Érika Kokay. Os advogados da campanha de Michelle já recorreram da sentença.

Uma propaganda que exibia fotografias de Michelle e Bolsonaro, além de reproduzir uma declaração atribuída ao ex-presidente sobre uma “missão” dada à mulher foi o motivo da ação de Kokay.

Michelle reforça que trata-se de uma tentativa de apagamento da história do casal.

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