Michelle chama de ‘perseguição absurda’ veto ao uso de foto de Bolsonaro na campanha

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), classificou como “uma perseguição absurda” a proibição de fotos ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela sua campanha. Michelle fará um pronunciamento em suas redes sociais nesta segunda-feira sobre o tema.

A ação foi movida pela candidata do PT ao Senado pelo DF, Érika Kokay. Os advogados da campanha de Michelle já recorreram da sentença.

Uma propaganda que exibia fotografias de Michelle e Bolsonaro, além de reproduzir uma declaração atribuída ao ex-presidente sobre uma “missão” dada à mulher foi o motivo da ação de Kokay.

Michelle reforça que trata-se de uma tentativa de apagamento da história do casal.