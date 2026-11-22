Michelle Bolsonaro afirmou neste domingo, 22, que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a noite sem dores e conseguiu caminhar durante a internação no Hospital DF Star, em Brasília. Em publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama contou a rotina de cuidados com o marido. “Meu bem passou a noite sem dor. Já fez uma caminhada, e eu o ajudei no banho, sequei seu cabelo e o hidratei”, relatou.

Segundo Michelle, Bolsonaro realizou exames de imagem pela manhã e deverá passar por novas avaliações médicas ao longo da tarde. Ela também pediu orações para que o intestino do ex-presidente volte a funcionar normalmente e ele não precise ser submetido a um procedimento mais invasivo.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital no último sábado, 21, o ex-presidente está consciente, orientado e respira espontaneamente. Ele permanece internado, ainda sem previsão de alta.

Continua após a publicidade

A internação levou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorizar a retirada provisória da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro enquanto ele estiver no hospital. A decisão estabelece que o equipamento seja recolocado assim que o ex-presidente receber alta médica.

Continua após a publicidade

Leia mais em:

Continua após a publicidade