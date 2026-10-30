A declaração de Michelle sobre pedido de Bolsonaro após fuga de Flávio para os EUA

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Michelle Bolsonaro se manifestou no Instagram defendendo a união dos aliados e rejeitando a busca por culpados após a campanha presidencial, reafirmando que Jair Bolsonaro preza pela gratidão. Ela citou nomes como Damares Alves, Tarcísio de Freitas, Nikolas Ferreira e Silas Malafaia, que, segundo ela, têm sido alvo de ataques internos, e pediu que não caiam em divisões por likes e engajamento.

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A ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF), afirmou, em publicação no Instagram, que Jair Bolsonaro (PL) defende a união de seus aliados e rejeita a busca por culpados após a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A manifestação ocorre depois da fuga do senador para os Estados Unidos e inclui uma defesa de nomes que, segundo ela, têm sido alvo de ataques dentro do próprio campo político.

“O meu marido ressalta que é momento de união e não de procurar culpados”, escreveu. Michelle disse que tem conversado com Bolsonaro sobre o momento vivido pelo grupo e que ele demonstra gratidão pelo empenho dos apoiadores na campanha do filho. “Vivemos tempos difíceis. Precisamos refletir e, só depois, agir”, afirmou na abertura da mensagem.

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Na publicação, Michelle citou Damares Alves, Tarcísio de Freitas, Nikolas Ferreira e Silas Malafaia entre as pessoas atacadas. Segundo ela, são falsas as manifestações atribuídas a Bolsonaro que estimulam divisões e responsabilizam aliados. A ex-primeira-dama afirmou que o marido sente “muito respeito, carinho e gratidão” pelos nomes mencionados.

Sem identificar os responsáveis pelas mensagens que criticou nem detalhar as acusações dirigidas aos aliados, Michelle encerrou a manifestação com um apelo contra disputas nas redes sociais.

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“Não caiamos nas enganações daqueles que sempre semeiam o ódio, a mentira e provocam a nossa divisão em troca de likes e engajamento”, escreveu.