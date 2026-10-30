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Brasil

A declaração de Michelle sobre pedido de Bolsonaro após fuga de Flávio para os EUA

Segundo a ex-primeira-dama, são falsas as manifestações atribuídas a Bolsonaro que estimulam divisões e responsabilizam aliados

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 14h32 | Atualizado em 30 out 2026, 15h35
Mulher de cabelo castanho escuro e curto, vestindo blusa rosa, fala séria para microfones de diversas emissoras. Um homem barbudo sorri desfocado ao fundo
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, candidata ao Senado (Arthur Menescal/Bloomberg via Getty Images/.)
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A ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF), afirmou, em publicação no Instagram, que Jair Bolsonaro (PL) defende a união de seus aliados e rejeita a busca por culpados após a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A manifestação ocorre depois da fuga do senador para os Estados Unidos e inclui uma defesa de nomes que, segundo ela, têm sido alvo de ataques dentro do próprio campo político.

“O meu marido ressalta que é momento de união e não de procurar culpados”, escreveu. Michelle disse que tem conversado com Bolsonaro sobre o momento vivido pelo grupo e que ele demonstra gratidão pelo empenho dos apoiadores na campanha do filho. “Vivemos tempos difíceis. Precisamos refletir e, só depois, agir”, afirmou na abertura da mensagem.

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Na publicação, Michelle citou Damares Alves, Tarcísio de Freitas, Nikolas Ferreira e Silas Malafaia entre as pessoas atacadas. Segundo ela, são falsas as manifestações atribuídas a Bolsonaro que estimulam divisões e responsabilizam aliados. A ex-primeira-dama afirmou que o marido sente “muito respeito, carinho e gratidão” pelos nomes mencionados.

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Sem identificar os responsáveis pelas mensagens que criticou nem detalhar as acusações dirigidas aos aliados, Michelle encerrou a manifestação com um apelo contra disputas nas redes sociais.

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“Não caiamos nas enganações daqueles que sempre semeiam o ódio, a mentira e provocam a nossa divisão em troca de likes e engajamento”, escreveu.

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