A declaração de Michelle sobre pedido de Bolsonaro após fuga de Flávio para os EUA
Segundo a ex-primeira-dama, são falsas as manifestações atribuídas a Bolsonaro que estimulam divisões e responsabilizam aliados
A ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF), afirmou, em publicação no Instagram, que Jair Bolsonaro (PL) defende a união de seus aliados e rejeita a busca por culpados após a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A manifestação ocorre depois da fuga do senador para os Estados Unidos e inclui uma defesa de nomes que, segundo ela, têm sido alvo de ataques dentro do próprio campo político.
“O meu marido ressalta que é momento de união e não de procurar culpados”, escreveu. Michelle disse que tem conversado com Bolsonaro sobre o momento vivido pelo grupo e que ele demonstra gratidão pelo empenho dos apoiadores na campanha do filho. “Vivemos tempos difíceis. Precisamos refletir e, só depois, agir”, afirmou na abertura da mensagem.
Na publicação, Michelle citou Damares Alves, Tarcísio de Freitas, Nikolas Ferreira e Silas Malafaia entre as pessoas atacadas. Segundo ela, são falsas as manifestações atribuídas a Bolsonaro que estimulam divisões e responsabilizam aliados. A ex-primeira-dama afirmou que o marido sente “muito respeito, carinho e gratidão” pelos nomes mencionados.
Sem identificar os responsáveis pelas mensagens que criticou nem detalhar as acusações dirigidas aos aliados, Michelle encerrou a manifestação com um apelo contra disputas nas redes sociais.
“Não caiamos nas enganações daqueles que sempre semeiam o ódio, a mentira e provocam a nossa divisão em troca de likes e engajamento”, escreveu.