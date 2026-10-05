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Brasil

Michel Temer declara voto em Flávio Bolsonaro: ‘Sociedade quer um caminho diferente’

'O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança', diz o ex-presidente

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 16h06 | Atualizado em 5 out 2026, 18h28
Michel Temer
O ex-presidente Michel Temer declara apoio a Flávio Bolsonaro (Alan Santos/PR)
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Michel Temer declara voto em Flávio Bolsonaro: ‘Sociedade quer um caminho diferente’ Priorize VEJA no Google

Diante da onda de direita registrada no primeiro turno deste domingo, com a eleição em massa de candidatos bolsonaristas para o Congresso e a vitória de Flávio Bolsonaro sobre Lula, o ex-presidente Michel Temer decidiu anunciar, nesta segunda, seu apoio ao filho de Jair Bolsonaro no segundo turno.

Num vídeo que será postado nas redes, Temer afirma que “as urnas falaram” e mostraram que o povo brasileiro quer “novas ideias, novas atitudes, novos projetos” e está cansado de “fórmulas repetidas e discursos grosseiros”.

Segundo Temer, a sociedade “quer, portanto, reconexão: e reconexão é Flávio”.

Veja a fala do ex-presidente:

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“DECLARAÇÃO À NAÇÃO

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As urnas falaram. O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança. Quer atenção e respeito. Quem entendeu isso foi reeleito. Com os demais, deu-se a renovação.

Renovação que apareceu fortemente na composição do Congresso Nacional e na força da candidatura à Presidência da República que chegou ao segundo turno em primeiro lugar.

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A sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros.
Quer novas ideias, novas atitudes, novos projetos e um caminho diferente.

Quer, portanto, reconexão.

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E reconexão é Flávio.
Um bom Brasil a todos!

Michel Temer”

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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