Michael Bublé anuncia aposentadoria após câncer do filho

O cantor canadense Michael Bublé afirmou que irá se aposentar. A decisão foi dada no que ele afirmou ser sua última entrevista de sua vida para o jornal britânico Daily Mail. O artista vai lançar seu último álbum, chamado Love, no dia 6 de novembro, e depois dedicar-se exclusivamente à família. “Eu não tenho mais estômago para isso”, disse ele sobre o narcisismo do mundo das celebridades.

“O diagnóstico me fez perceber quão burro eu fui por me preocupar com coisas tão desimportantes. Fiquei com vergonha do meu ego, que permitiu certas coisas por insegurança”, disse. “Então eu decidi nunca mais ler meu nome em jornais, nunca mais ler uma crítica sobre o meu trabalho e nunca mais usar rede social.”

A percepção de mundo e de vida se deu há dois anos, quando deixou sua carreira de lado para estar ao lado do filho Noah, então com 3 anos, que descobriu um câncer de fígado. O menino hoje está há dois anos no que os médicos dizem ser o período de remissão – quando os exames não mostram mais registros de câncer. Trata-se da primeira etapa da batalha contra o câncer. Depois de cinco anos sem a volta do tumor, pode-se dizer que o paciente teve uma cura completa. Noah é um dos três filhos que tem com a sua mulher Luisana Lopilato, atriz e modelo argentina.

Bublé está trabalhando com o apresentador James Corden em uma edição especial do Carpool Karaoke para arrecadar fundos para a entidade Stand Up To Cancer.