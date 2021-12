MG tem mais de 11 mil desabrigados e desalojados após enchentes

Um boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais neste sábado, 11, mostra que o número de desabrigados e desalojados atingiu a marca de 11 264 pessoas após a enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado. Até esta sexta-feira, 10, os moradores que estavam nessas condições somavam 4 278 pessoas – o aumento foi de 163%, representando quase o triplo do registrado 24 horas antes.

Ainda de acordo com o balanço da Defesa Civil o número de feridos chegou a 48, sendo que, até ontem, seis pessoas estavam recebendo atendimento médico em todo o estado. Até então, não havia nenhuma pessoa desaparecida após as enxurradas, mas agora os socorristas já buscam quatro pessoas ainda não foram encontradas. O número de mortes continuou o mesmo nas últimas 24 horas, mantendo os cinco óbitos até esta sexta.

Por conta das chuvas, o governador Romeu Zema (Novo) decretou situação de emergência em 31 cidades afetadas nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. As precipitações foram responsáveis por múltiplos desastres, inundações, movimentos de massas, enxurradas e alagamentos, deixando comunidades inteiras ilhadas, entre outros danos e prejuízos.

Zema esteve nesta sexta na regiões atingidas para vistoriar as ações de assistência adotadas pelas prefeituras com apoio da Defesa Civil Estadual, conversou com os moradores e colocou a estrutura do Estado à disposição para prestar ajuda às famílias e para a recuperação das cidades.