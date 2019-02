MG: cerca de 500 são evacuados por aumento de risco em barragem da Vale

A Prefeitura da cidade mineira de Barão de Cocais, localizada a cerca de 80 quilômetros da capital Belo Horizonte, emitiu comunicado na manhã desta sexta-feira 8 confirmando que cerca de 500 pessoas foram evacuadas, durante a madrugada, de uma área próxima à barragem Sul Superior da mina Gongo Soco, operada pela mineradora Vale.

De acordo com o órgão, a medida preventiva foi tomada após ser acionado o nível 2 de risco para a barragem, diante de observações e monitoramento realizados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), a Defesa Civil do Estado e do município, e a própria Vale.

Relatos de pessoas da região indicam que sirenes foram tocadas no momento da evacuação.

Os moradores das comunidades de Socorro, Tabuleiro e Piteiras foram evacuados por ônibus da Vale e veículos de apoio. Eles permanecerão temporariamente abrigados no ginásio poliesportivo da cidade por tempo ainda não determinado.

No último dia 25 de janeiro, também em Minas Gerais, o rompimento da barragem no no Córrego do Feijão, em Brumadinho, deixou ao menos 157 mortos. Outras 182 pessoas ainda estão desaparecidas.

VEJA publicou em primeira mão, nesta quinta-feira, que detonações eram realizadas pela Vale antes da ruptura, contrariando recomendações de relatório da Tüv Süd, empresa que fazia inspeções de segurança.