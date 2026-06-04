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A mãe de Luís Benke, menino de 8 anos com câncer agressivo e metástase, faz um desabafo comovente. Internado em Portugal, ele aguarda ajuda do governo Lula para retornar ao Brasil, mas o caso é considerado “perdido” pelas autoridades. Giselle clama por apoio urgente para custear a viagem e levar o filho para casa em Santa Catarina.

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Mãe do menino Luís Benke, de 8 anos, a catarinense Giselle Benke fez um emocionante desabafo sobre as condições do filho, que está internado num hospital de Lisboa, enquanto espera algum tipo de ajuda do governo Lula para conseguir retomar o tratamento da doença no Brasil.

ATUALIZAÇÃO, 21H42 — A mobilização da família do menino Luís deu certo. Com ajuda do Governo de São Paulo, Luís deve voltar ao Brasil num voo da TAP nesta sexta-feira pela manhã, acompanhado por assistência médica.

A mãe do menino diz que fez todos os contatos possíveis com autoridades do governo, mas que parou de obter respostas, diante da notícia de que o menino recebeu diagnóstico de metástase da doença na faringe, face e cabeça.

Como há pouca esperança de cura, Giselle foi informada de que o governo dificilmente arcará com os custos da viagem para resgatar o pequeno Luís ainda com vida em Portugal e levar o pequeno a Santa Catarina para seguir com o tratamento.

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“Ninguém do governo vai ajudar. O meu filho, para eles, é um caso perdido. Por que vão ajudar? Por que vão ter um gasto desse? Para eles, meu filho não é importante, mas para mim é tudo que eu tenho e sinto no meu coração que tenho o dever de levar ele para casa”, diz Giselle.

Luís viajou a Portugal para realizar um sonho de conhecer a Europa. A viagem foi organizado com cuidado, depois de os médicos terem concluído o tratamento em Santa Catarina e liberado o menino para realizar a viagem com a família, com o objetivo de ver a irmã em Portugal. Já no voo de ida, no entanto, ele começou a sofrer com graves dores e precisou ser internado no hospital onde está até hoje.

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Sem tratamento para o câncer, Luís tem recebido apenas remédios para suportar a dor no hospital em Portugal.

Mais cedo, o Radar mostrou que o governo de Santa Catarina, que poderia financiar o resgate, optou por acionar a Justiça e cobrar a ação do governo Lula, que também ignora a situação do menino.

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A mãe, desesperada, segue com uma campanha nas redes para chamar a atenção das autoridades e de empresários que tenham condições de custear a viagem de volta, estimada em 1,2 milhão de reais. “Cada minuto conta na vida do meu filho. Estou fazendo um apelo desesperado a quem tenha condições de nos ajudar”, diz Giselle.