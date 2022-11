Mesmo recebendo mais processos na pandemia, Justiça de SP diminui o acervo

O período da pandemia registrou um aumento no número de recursos que chegam ao Tribunal de Justiça de São Paulo, mas mesmo assim os desembargadores e juízes que atuam no segundo grau conseguiram diminuir o acervo. Dados do Anuário da Justiça São Paulo, da editora Conjur, mostram que em 2021 a chegada de processos novos na segunda instância da Justiça paulista cresceu 10% em comparação com 2019 (de 855.960 para 942.418). O acervo, porém, caiu 20% no mesmo período. Em 2019, havia 373.250 processos esperando julgamento. No final de 2021, eram 299.820.

A queda continuou no primeiro semestre deste ano, atingindo 297.596, ainda de acordo com o Anuário, que será lançado nesta terça-feira, 8. Os desembargadores de São Paulo julgam mais de 1 milhão de processos por ano — o TJ-SP é o maior tribunal do país.

Os recursos mais julgados na segunda instância em São Paulo são relacionados a ações de consumidores contra bancos, tráfico de drogas, execução de pena e planos econômicos — de cidadãos que tentam até hoje recuperar as perdas que tiveram na década de 90 com o Plano Collor e outros semelhantes.

Segundo o Anuário, o que ajudou a dar celeridade à análise dos processos em segundo grau foram as sessões virtuais que já estavam regulamentadas em São Paulo desde 2011, mas que com a pandemia de Covid-19 passaram a virar regra. Hoje, a maior parte dos julgamentos colegiados acontece virtualmente.