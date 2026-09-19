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“Mesmo inocente, fiquei preso por um ano”

Gustavo Nobre, 35, transformou dor em ação ao fundar um instituto para ajudar vítimas de injustiças parecidas

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 08h00
Gustavo Nobre
Gustavo Nobre (./Arquivo pessoal)
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Não consigo esquecer a cena. Estava no trabalho, em 2014, quando a irmã de um conhecido meu, um ex-vizinho de bairro, na Zona Sul do Rio, avisou que ele tinha sido preso por suspeita de roubar um carro. E não parou por aí: a polícia achava que eu era um dos cúmplices. Só vim a saber depois, mas àquela altura um mandado de prisão já havia sido expedido contra mim. Era considerado foragido. Foi duro de assimilar. Quando o crime ocorreu, estava na igreja, na missa de dois meses de meu melhor amigo, e ainda me recuperava de uma cirurgia, sem mal conseguir andar de tanta dor. Sob todos os ângulos, não poderia ter assaltado alguém, uma tremenda injustiça que abalou minha família e me deixou sem chão. Contratei um advogado e estava confiante de que provaria que não passava de um engano. Nunca imaginei o que viria pela frente: um ano preso por um delito que não cometi. É uma dor que até hoje, cinco anos após ser solto, me acompanha e que agora decidi converter em ação.

O enredo todo é inacreditável. O tal carro roubado era de um advogado que decidiu fazer uma investigação por conta própria. Ele foi às redes atrás de informações do meu ex-vizinho, o acusado do roubo, e tentou reconhecer entre os seguidores dele um possível cúmplice. Viu minha foto, cismou que era eu e acionou a polícia, dizendo: “Achei a pessoa”. E assim, sem nenhuma investigação mais profunda, me apontaram como culpado. Nem foram checar onde eu estava na hora do crime. O advogado que me orientava procurou então a juíza responsável pelo caso, que falou que, sendo inocente, o melhor era comparecer logo à corte. Tive medo, claro, mas fui e contei minha história. Pelo gesto de boa-fé, a juíza revogou a prisão e pediu que me apresentasse todo mês até o desfecho. Minha vida seguiu, mas aí veio o revés: em 2018, fui condenado a seis anos de prisão em regime fechado.

Dois anos depois, os agentes vieram me buscar, para desespero da minha mãe. Na delegacia, fui algemado e levado a um presídio — o primeiro de uma série de quatro. As condições eram degradantes. Fiquei em celas lotadas e quase não comia, o que fez com que emagrecesse muito. Passei 363 dias atrás das grades, mas apaguei os detalhes, como se minha memória me protegesse do trauma. O que lembro bem é do cheiro ruim e da tristeza que sentia. Só conseguia pensar na minha filha, que tinha 6 anos, e como estava perdendo o tempo que eu poderia estar com ela. Fiquei deprimido, revirando na cabeça aquela injustiça em meio à sensação de impotência. Minha família não parou de lutar por justiça. E ela veio em agosto de 2021. Após recursos e contestações, enfim concluíram que eu era inocente e me libertaram. Nem chorar de alegria consegui, tamanha a ferida.

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Minha mãe e eu fomos indenizados pelo Estado, que reconheceu finalmente a prisão injusta. Procurei acompanhamento psicológico e voltei aos poucos a trabalhar. Sou produtor de eventos e sempre vivi rodeado de celebridades, que muito me apoiaram. Saí da cadeia com uma ideia fixa, que há um mês botei de pé: fundei o Instituto Gustavo Nobre, para auxiliar outros inocentes com apoio jurídico e psicológico, cursos de capacitação e reintegração no mercado de trabalho — tudo gratuito, à base de doações e especialistas que fornecem seus serviços sem cobrar. A atriz Regina Casé é, inclusive, madrinha do projeto. Somos procurados por gente dentro e fora da cadeia, nossa equipe jurídica analisa o caso, e vemos o que dá para fazer. Sei que não é possível de uma hora para outra mudar a Justiça do país, que não raro lança a culpa no colo de pessoas pretas como eu, sem nem pensar duas vezes — puro preconceito. Mas me mexo como posso. Lancei o documentário Reconhecidos (Prime Video), que cutuca o tema, e vou escrever um livro. Levo o assunto aos holofotes para que mais gente não sofra a mesma injustiça.

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Gustavo Nobre em depoimento a Paula Freitas

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013

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