“Mesmo inocente, fiquei preso por um ano”

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Gustavo Nobre relata o drama de ser preso injustamente por um ano, acusado de roubo de carro devido a um reconhecimento falho e preconceito. Após a soltura, transformou sua dor em ação, fundando um instituto para apoiar inocentes e lançando um documentário que expõe as falhas da Justiça. Uma história de luta e superação.

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Não consigo esquecer a cena. Estava no trabalho, em 2014, quando a irmã de um conhecido meu, um ex-vizinho de bairro, na Zona Sul do Rio, avisou que ele tinha sido preso por suspeita de roubar um carro. E não parou por aí: a polícia achava que eu era um dos cúmplices. Só vim a saber depois, mas àquela altura um mandado de prisão já havia sido expedido contra mim. Era considerado foragido. Foi duro de assimilar. Quando o crime ocorreu, estava na igreja, na missa de dois meses de meu melhor amigo, e ainda me recuperava de uma cirurgia, sem mal conseguir andar de tanta dor. Sob todos os ângulos, não poderia ter assaltado alguém, uma tremenda injustiça que abalou minha família e me deixou sem chão. Contratei um advogado e estava confiante de que provaria que não passava de um engano. Nunca imaginei o que viria pela frente: um ano preso por um delito que não cometi. É uma dor que até hoje, cinco anos após ser solto, me acompanha e que agora decidi converter em ação.

O enredo todo é inacreditável. O tal carro roubado era de um advogado que decidiu fazer uma investigação por conta própria. Ele foi às redes atrás de informações do meu ex-vizinho, o acusado do roubo, e tentou reconhecer entre os seguidores dele um possível cúmplice. Viu minha foto, cismou que era eu e acionou a polícia, dizendo: “Achei a pessoa”. E assim, sem nenhuma investigação mais profunda, me apontaram como culpado. Nem foram checar onde eu estava na hora do crime. O advogado que me orientava procurou então a juíza responsável pelo caso, que falou que, sendo inocente, o melhor era comparecer logo à corte. Tive medo, claro, mas fui e contei minha história. Pelo gesto de boa-fé, a juíza revogou a prisão e pediu que me apresentasse todo mês até o desfecho. Minha vida seguiu, mas aí veio o revés: em 2018, fui condenado a seis anos de prisão em regime fechado.

Dois anos depois, os agentes vieram me buscar, para desespero da minha mãe. Na delegacia, fui algemado e levado a um presídio — o primeiro de uma série de quatro. As condições eram degradantes. Fiquei em celas lotadas e quase não comia, o que fez com que emagrecesse muito. Passei 363 dias atrás das grades, mas apaguei os detalhes, como se minha memória me protegesse do trauma. O que lembro bem é do cheiro ruim e da tristeza que sentia. Só conseguia pensar na minha filha, que tinha 6 anos, e como estava perdendo o tempo que eu poderia estar com ela. Fiquei deprimido, revirando na cabeça aquela injustiça em meio à sensação de impotência. Minha família não parou de lutar por justiça. E ela veio em agosto de 2021. Após recursos e contestações, enfim concluíram que eu era inocente e me libertaram. Nem chorar de alegria consegui, tamanha a ferida.

Minha mãe e eu fomos indenizados pelo Estado, que reconheceu finalmente a prisão injusta. Procurei acompanhamento psicológico e voltei aos poucos a trabalhar. Sou produtor de eventos e sempre vivi rodeado de celebridades, que muito me apoiaram. Saí da cadeia com uma ideia fixa, que há um mês botei de pé: fundei o Instituto Gustavo Nobre, para auxiliar outros inocentes com apoio jurídico e psicológico, cursos de capacitação e reintegração no mercado de trabalho — tudo gratuito, à base de doações e especialistas que fornecem seus serviços sem cobrar. A atriz Regina Casé é, inclusive, madrinha do projeto. Somos procurados por gente dentro e fora da cadeia, nossa equipe jurídica analisa o caso, e vemos o que dá para fazer. Sei que não é possível de uma hora para outra mudar a Justiça do país, que não raro lança a culpa no colo de pessoas pretas como eu, sem nem pensar duas vezes — puro preconceito. Mas me mexo como posso. Lancei o documentário Reconhecidos (Prime Video), que cutuca o tema, e vou escrever um livro. Levo o assunto aos holofotes para que mais gente não sofra a mesma injustiça.

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Gustavo Nobre em depoimento a Paula Freitas

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013