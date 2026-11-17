Cerca de 350 mil turistas estrangeiros visitam o Mercadão de São Paulo todos os anos. Para aumentar esse número, a concessionária responsável pela administração do espaço tem ampliado sua participação em feiras internacionais de turismo, com o objetivo de incluir o mercado nos roteiros oferecidos por agências e operadoras que trazem visitantes ao Brasil.

A iniciativa ocorre em parceria com a Prefeitura de São Paulo e, desde 2025, conta com o apoio do programa Discover SP. A administração municipal mantém espaços nas feiras para apresentar atrações turísticas da cidade. A concessionária utiliza essas estruturas para divulgar o Mercadão e o Mercado Kinjo Yamato, ambos sob sua gestão.

O Mercadão recebe aproximadamente 6 milhões de pessoas por ano, volume 25% superior ao registrado em 2022. Os 350 mil turistas estrangeiros representam cerca de 5,8% desse público.

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Responsável pela administração do Mercadão e do Mercado Kinjo Yamato desde setembro de 2021, a Mercado SP pretende manter a participação em eventos internacionais para ampliar os contatos com agências e operadoras de turismo.

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Inaugurado em 1933, o Mercado Municipal Paulistano reúne mais de 290 boxes, além de restaurantes e estabelecimentos que comercializam produtos nacionais e importados. O edifício, conhecido pelos vitrais de Conrado Sorgenicht Filho, também recebe exposições e eventos culturais.