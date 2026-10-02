Mensagens da PF revelam ‘amizade’ cheia de aventuras de Vorcaro com Yasmin Brunet

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Mensagens da Polícia Federal revelam a amizade discreta e cheia de favores entre Yasmin Brunet e o banqueiro Daniel Vorcaro. As conversas incluem viagens em jatinhos particulares, pedidos de auxílio com uma “equipe hacker” e a tentativa do banqueiro de influenciar sua participação no BBB. A relação, que envolvia apoio financeiro, terminou com a modelo sendo despejada de um apartamento cedido.

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Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet teve uma amizade discreta — e cheia de aventuras — com Daniel Vorcaro.

As conversas cobrem quase dois anos, mostrando uma incrível coleção de favores, encontros e até uma operação do banqueiro sobre o BBB, quando a modelo participou do programa.

Os primeiros registros são de dezembro de 2023. “Nossa, desculpa tá falando isso hoje com você e imagino que nem de pra fazer, mas teria alguma chance de ir para o Rio de Janeiro no seu avião? É meio urgente e não posso ser vista no aeroporto”, disse a modelo no início da tarde de 31 de dezembro.

“Pera aí. Deixa eu ver aqui como fazer. São quantas pessoas?”, responde Vorcaro.

“Só eu. Só que teria que parar no internacional (Galeão) porque no Santos Dumont tem fotógrafo e não posso ser vista lá”, diz Yasmin.

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“Quer ir de helicóptero e parar em Jacarepaguá”, oferece Vorcaro.

“Eu tenho um pouco de medo de helicóptero”, diz a modelo.

“Então vai avião mesmo”, diz Vorcaro.

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O pedido é apenas um de uma longa lista de solicitações de auxílios do banqueiro misturadas com conversas sobre encontros entre os dois. Naquele último dia do ano de 2023, a modelo acabaria tendo que usar o helicóptero porque o avião do banqueiro não estava disponível.

Dois dias depois, Yasmin acionou Vorcaro para pedir a ajuda dele com a equipe que o banqueiro mantinha para espionar jornalistas, adversários e invadir sistemas de órgãos públicos, como descobriu a Polícia Federal.

“Daniel, tudo bem? Eu sei que você tem uma equipe muito f… de hacker de segurança, né. Tô indo fazer uma viagem nesse segundo e estão tentando me hackear. Há dias, já. Se acontecer algo? Eu não sei com quem falar”, diz a modelo ao banqueiro.

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“Sério? O que houve. Me explica”, responde Vorcaro.

Yasmin indica uma amiga para falar com o banqueiro, enquanto ela embarcava para uma viagem. O assunto acaba. Mas a modelo volta a procurar Vorcaro semanas depois, após participar do programa BBB da Globo.

“Desculpa não ter falado do BBB, mas não podia falar pra ninguém”, diz Yasmin. “Eu entendo! Você tá bem? Como tá o pós? Aquilo ali é uma guerra psicológica, nao sei como você aguentou“, responde Vorcaro.

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“Eu praticamente não aguentei. Eu surtei. kkkk… É claro que graças a Deus você não deve ter visto. Porque, meu Deus. Não me orgulho da minha imaturidade e falta de argumentos ahahahahaha”, escreve a modelo, se alongando na avaliação sobre o que sentiu no programa.

“Pior que vi um pouco. Pra ver você”, escreve Vorcaro, questionando se o retorno da aventura na TV havia sido bom.

Yasmin comenta que a vida melhorou muito, após o programa, e que evoluiu muito sobre como lidar com relacionamentos em geral.

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“Vamos marcar depois. Você me conta os causos”, diz Vorcaro. “Vamoooos. Volto para São Paulo quinta de noite. Aí combinamos!!!”, responde a modelo.

O banqueiro faz segredo, mas as mensagens obtidas pela PF mostram que ele tinha contatos que monitoravam o noticiário sobre a modelo desde os dias de BBB. O medo do banqueiro era que a modelo falasse o nome dele e revelasse a relação dos dois, que aparentemente envolveria mais do que os patrocínios que o dono do Master bancava sobre marcas da modelo.

Um deles comenta sobre o affair de Yasmin com um MC Daniel, diante de uma fala da modelo no programa sobre estar numa relação com “Daniel”.

“Não tinha nome melhor para MC”, diz um dos auxiliares de Vorcaro que monitoravam o BBB.

Todo o trecho da fala foi enviado ao banqueiro, que revelou preocupação com o fato de ter que passar três meses monitorando para ver se Yasmin falaria algo no programa.

“O cara (MC Daniel) já declarou tudo que rolou com ela. Já tá público”, diz o funcionário do banqueiro.

“Mas não tem como ficar nessa, nesse risco, três meses”, diz Vorcaro.

“Eu pedi um lance para ver se a gente acelera a votação nela no próximo paredão. Ela precisa sair esse mês enquanto tá fresco”, diz o funcionário de Vorcaro sobre forçar a saída da modelo para que o banqueiro ficasse tranquilo.

“Tenho medo. Depois de dois meses as pessoas perdem o medo das câmeras. Aí vira loteria”, diz o funcionário encarregado de monitorar o BBB. “Acho maior risco agora. Dois meses as pessoas param de falar da vida fora e focam lá dentro. Agora que estão se conhecendo”, diz Vorcaro.

“Com aquele trombadinha tatuado, sem classe”

Sobre as confusões entre o Daniel “MC” e o Daniel “banqueiro” na vida da modelo, uma conversa de 2023 mostra que Vorcaro havia disponibilizado para Yasmin um apartamento em São Paulo.

Ainda nos dias finais de 2023, quando os rumores da relação entre Yasmin e MC Daniel tornaram-se públicos, Vorcaro mostrou contrariedade. “Vai se f… Com aquele trombadinha tatuado, sem classe. Nojo dessa Yasmin. Não respondo nem mensagem nunca mais. Muito baixa”, disse a um interlocutor, que lembrou o banqueiro, de forma menos elegante algo como “e ainda ele tá encontrando ela no seu apartamento, hein”.

“Exato. Mas já vai acabar. Expulsa”, diz Vorcaro.

Em meados de 2024, Yasmin procura ajuda de Vorcaro para resolver um problema num apartamento. “Oiiii, tudo bem? Tá por aí? Cheguei no apê agora e vi que deu uma pequena m… no quarto e talvez tenha que trocar o chão. Aí queria ver se posso fazer com o cara que a Thaís me indicou ou se você quer quer eu faça com alguém que sempre faz pra você”, escreve a modelo.

Vorcaro estava fora do Brasil naqueles dias e só diz para que a modelo resolva como achar melhor. O arquiteto de Vorcaro então aciona o banqueiro falando dos pedidos da modelo. “Yasmin pedindo coisas. Ignora ou faz?” Vorcaro responde depois, quando o arquiteto elogia os dotes da modelo.

“Tô fugindo dela igual diabo da cruz”, diz Vorcaro.

O arquiteto sugere que a beleza da modelo e o “ziriguidum” dela valeriam o “problema”.

Vorcaro parece concordar: “Dá problema, mas noix gozta (sic). Problema e cavalo só é bão grande”.

As mensagens mostram que Vorcaro segue, por um bom tempo, fornecendo jatos para voos de Yasmin no Brasil. Ele também banca uma grande festa de aniversário para a modelo, com djs famosos, no Rosewood São Paulo. Tudo é feito, para evitar exposição, em nome de um patrocínio do Banco Master a uma das marcas de Yasmin.

A relação dos dois termina, segundo as mensagens, com Vocaro aparentemente cumprindo a promessa de tirar a modelo do apartamento.

“Eu queria demais encontrar você pessoalmente. Já estou tentando há meses. Você sabe disso, né. Entendo que deve estar ocupado. Agora meu assunto é mais urgente. Fui avisada que vou ter que sair do apartamento. Gostaria de ver se existe a possibilidade de alugar ele para mim ou talvez se você teria como me dar um prazo maior para sair, ao invés de 60 dias”, diz Yasmin.

“Claro. Eu consigo negociar lá. Me fala o que precisa”, diz Vorcaro.

“Eu amo esse apartamento muito, muito, muito. Queria muito ficar aqui”, diz a modelo.

Vorcaro ignora e ela volta a insistir dias depois.

“Oi, tudo bem? Você acha que seria possível”, diz a modelo.

“Preciso saber qual seria o prazo para poder negociar”, diz Vorcaro.

Yasmin responde com um emoji de carinha de olhos marejados: “O máximo possível que você puder. Continuar morando aqui não tem como?”

Vorcaro não responde.

Em tempo, o Radar registrará a posição da Yasmin Brunet sobre os achados da Polícia Federal tão logo seja contactado pela modelo.

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