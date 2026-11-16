Menina de 5 anos é baleada na cabeça dentro de casa em São Gonçalo, no Rio

Uma menina de 5 anos foi baleada na cabeça em casa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 15. A criança e os pais assistiam à televisão quando escutaram barulho de fogos de artifício. Ela, então, começou a gritar e sangrar. A família notou um perfurações de tiro na telha da casa.

A menina foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por uma cirurgia para retirar o projétil. Ela foi acompanhada por uma equipe composta por bucomaxilofacial, neurocirurgia, ortopedia e pediatria, além de ter feito uma bateria de exames de imagem. Em quadro estável, a criança passou por cirurgia para retirar o projétil e recebeu alta.

A Polícia Militar foi acionada após a entrada da menina no hospital, um procedimento padrão em caso de ferimentos por arma de fogo. Segundo a corporação, não havia qualquer operação em andamento na região. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, a Região Metropolitana do Rio registrou 15 casos de crianças baleadas neste ano. Delas, quatro morreram.