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Menina de 5 anos baleada na cabeça em São Gonçalo fazia pulseiras quando foi atingida

Criança brincava dentro de casa com os pais quando o disparo atravessou o telhado da residência

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 12h29
Fachada do Centro de Trauma HEAT, com letreiro azul e vermelho, e o brasão do Governo do Rio de Janeiro. À direita, outro prédio verde-água e árvores, sob céu claro
Hospital Estadual Alberto Torres, para onde menina de 5 anos baleada foi levada.  (Secretaria Estadual de Saúde/Divulgação)
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A menina de 5 anos baleada na cabeça em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, estava fazendo pulseiras dentro de casa quando foi atingida pelo disparo, na noite deste domingo, 15. A criança brincava com os pais quando a família ouviu barulhos de fogos de artifício. Pouco depois, a menina começou a gritar e sangrar. Ao verificar o que havia acontecido, os familiares encontraram perfurações de tiro na telha da residência.

A menina foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por uma cirurgia para retirar o projétil. Ela recebeu atendimento de uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de bucomaxilofacial, neurocirurgia, ortopedia e pediatria, além de passar por exames de imagem. Em quadro estável, a criança recebeu alta hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada após a entrada da menina na unidade de saúde, procedimento padrão em casos de ferimentos por arma de fogo. Segundo a corporação, não havia nenhuma operação policial em andamento na região no momento do disparo. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

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