Menina de 5 anos baleada na cabeça em São Gonçalo fazia pulseiras quando foi atingida

A menina de 5 anos baleada na cabeça em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, estava fazendo pulseiras dentro de casa quando foi atingida pelo disparo, na noite deste domingo, 15. A criança brincava com os pais quando a família ouviu barulhos de fogos de artifício. Pouco depois, a menina começou a gritar e sangrar. Ao verificar o que havia acontecido, os familiares encontraram perfurações de tiro na telha da residência.

A menina foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por uma cirurgia para retirar o projétil. Ela recebeu atendimento de uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de bucomaxilofacial, neurocirurgia, ortopedia e pediatria, além de passar por exames de imagem. Em quadro estável, a criança recebeu alta hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada após a entrada da menina na unidade de saúde, procedimento padrão em casos de ferimentos por arma de fogo. Segundo a corporação, não havia nenhuma operação policial em andamento na região no momento do disparo. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

Continua após a publicidade