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Brasil

Menina de 13 anos deixa carta à irmã e desaparece após conhecer homem no Discord

Adolescente deixou mensagem dizendo que iria embora com uma pessoa que amava, que pode ser um homem de 28 anos que a prometeu levar para o Canadá

Por Laila Nery 9 set 2026, 18h24
Jovem sorridente de cabelo castanho e camiseta preta, sentada à mesa, faz sinal de positivo com as duas mãos. À frente, um prato com pães e melancia, uma xícara de café e um copo de leite.
 (Reprodução/Instagram)
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Uma adolescente de 13 anos está desaparecida há três dias em Anápolis, no interior de Goiás, depois de sair de casa durante a madrugada de domingo, 6. Segundo a família, Ana Clara Alves Silva teria conhecido pela internet um homem de 28 anos, com quem mantinha contato pelo Discord. A Polícia Civil investiga o desaparecimento por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis.

Antes de sair de casa, Ana Clara deixou uma carta para a irmã. No texto, afirmou que estava indo embora “com uma pessoa” que amava e pediu que a família não ficasse mal. “Não sei se eu vou voltar. Talvez eu volte, talvez não”, escreveu.

Uma carta manuscrita em português, escrita em caneta azul em uma folha de caderno pautada, sobre uma superfície rosa texturizada. O texto começa com Diz, mana, tudo bem? e termina com a assinatura Lina, sua Maninha <3. A folha tem as bordas levemente rasgadas e amassadas
(Reprodução/Instagram)

De acordo com relatos repassados à família, colegas da adolescente teriam contado que ela vinha falando sobre um homem de 28 anos que teria conhecido pela internet. Ana Clara teria se referido a ele como seu “amor da vida” e dito às amigas que ele havia prometido levá-la para o Canadá.

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O pai da adolescente, Fábio Soares, teme que a filha tenha sido vítima de aliciamento por um adulto. Em entrevista à TV Anhanguera, ele afirmou não saber sequer que a jovem usava o aplicativo, ou se pessoa com quem a filha teria saído é, de fato, quem dizia ser. “Não sei se trata de um pirralho. Eu não sei se se trata de um pedolão. Eu não sei o que passa, mas eu tô desesperado”, desabafou.

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A família registrou o desaparecimento e repassou às autoridades as informações sobre o contato mantido pela adolescente na internet. A identidade do homem, a maneira como os dois teriam se conhecido e as circunstâncias da saída de Ana Clara de casa ainda estão sob investigação.

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À reportagem, a Polícia Civil de Goiás informou que o caso está sob investigação da DPCA de Anápolis e corre sob sigilo por envolver uma menor de idade. A delegada responsável não concederá entrevista para não prejudicar as diligências.

Na carta deixada para a irmã, Ana Clara também pediu que a família continuasse a viver normalmente e afirmou que a decisão de partir havia sido difícil. O conteúdo indica que a adolescente acreditava estar deixando a família por uma relação afetiva, mas não permite, por si só, saber quem é a pessoa com quem ela teria saído ou o que ocorreu depois.

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O pai também relatou preocupação com o uso do celular pela filha. Segundo ele, permitia que a adolescente utilizasse o aparelho, inclusive para conversar com a mãe, que mora em outro estado. Fábio afirmou que tinha receio de liberar o dispositivo, mas considerava o contato com a mãe importante.

As circunstâncias do desaparecimento e a eventual participação de um adulto estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Até o momento, não há confirmação oficial de que Ana Clara esteja acompanhada pelo homem de 28 anos ou de que tenha sido vítima de aliciamento.

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