Menina de 13 anos deixa carta à irmã e desaparece após conhecer homem no Discord

Uma adolescente de 13 anos está desaparecida há três dias em Anápolis, no interior de Goiás, depois de sair de casa durante a madrugada de domingo, 6. Segundo a família, Ana Clara Alves Silva teria conhecido pela internet um homem de 28 anos, com quem mantinha contato pelo Discord. A Polícia Civil investiga o desaparecimento por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis.

Antes de sair de casa, Ana Clara deixou uma carta para a irmã. No texto, afirmou que estava indo embora “com uma pessoa” que amava e pediu que a família não ficasse mal. “Não sei se eu vou voltar. Talvez eu volte, talvez não”, escreveu.

De acordo com relatos repassados à família, colegas da adolescente teriam contado que ela vinha falando sobre um homem de 28 anos que teria conhecido pela internet. Ana Clara teria se referido a ele como seu “amor da vida” e dito às amigas que ele havia prometido levá-la para o Canadá.

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O pai da adolescente, Fábio Soares, teme que a filha tenha sido vítima de aliciamento por um adulto. Em entrevista à TV Anhanguera, ele afirmou não saber sequer que a jovem usava o aplicativo, ou se pessoa com quem a filha teria saído é, de fato, quem dizia ser. “Não sei se trata de um pirralho. Eu não sei se se trata de um pedolão. Eu não sei o que passa, mas eu tô desesperado”, desabafou.

A família registrou o desaparecimento e repassou às autoridades as informações sobre o contato mantido pela adolescente na internet. A identidade do homem, a maneira como os dois teriam se conhecido e as circunstâncias da saída de Ana Clara de casa ainda estão sob investigação.

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À reportagem, a Polícia Civil de Goiás informou que o caso está sob investigação da DPCA de Anápolis e corre sob sigilo por envolver uma menor de idade. A delegada responsável não concederá entrevista para não prejudicar as diligências.

Na carta deixada para a irmã, Ana Clara também pediu que a família continuasse a viver normalmente e afirmou que a decisão de partir havia sido difícil. O conteúdo indica que a adolescente acreditava estar deixando a família por uma relação afetiva, mas não permite, por si só, saber quem é a pessoa com quem ela teria saído ou o que ocorreu depois.

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O pai também relatou preocupação com o uso do celular pela filha. Segundo ele, permitia que a adolescente utilizasse o aparelho, inclusive para conversar com a mãe, que mora em outro estado. Fábio afirmou que tinha receio de liberar o dispositivo, mas considerava o contato com a mãe importante.

As circunstâncias do desaparecimento e a eventual participação de um adulto estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Até o momento, não há confirmação oficial de que Ana Clara esteja acompanhada pelo homem de 28 anos ou de que tenha sido vítima de aliciamento.