Mendonça pede acesso ao inquérito das fake news para analisar atos de Moraes

O ministro André Mendonça pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, acesso à íntegra do inquérito das fake news, que foi conduzido durante sete anos por Alexandre de Moraes.

Mendonça afirmou que a medida é “imprescindível” para analisar se há outros elementos em relação a ele, além dos relatórios que Moraes usou para pedir investigação do colega.

“Reputa-se imprescindível o acesso à íntegra daqueles autos, como forma de verificar a existência de eventuais outros elementos atinentes a este subscritor”, declarou o ministro.

O raio-x dos ministros do STF

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Mendonça apresentou a Fachin sua resposta às acusações de Moraes, que afirmou que o ministro cometeu irregularidades na condução das investigações sobre o Banco Master e das fraudes do INSS.

Moraes tomou a medida no inquérito das fake news, aberto em 2019 para investigar ataques a ministros do STF e que desde então tramita em sigilo.

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Uma semana depois, Fachin removeu Moraes da relatoria e assumiu a investigação.