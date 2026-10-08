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Brasil

Mendonça nega remover conteúdos que ligam Flávio a ‘epidemia’ de bets e fala sobre ‘Bolsa Farelo’

Ministro do TSE considerou que informação divulgadas por campanha de Lula e petistas não são falsas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h30
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno e toga preta com detalhes vermelhos, sentado em cadeira vermelha, pensativo com a mão no queixo, em frente a uma mesa de madeira. Um microfone está à sua frente. Ao fundo, uma pessoa desfocada de terno azul e gravata listrada anota algo
O ministro André Mendonça, durante sessão do TSE  (Leobark Rodrigues/TSE)
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Mendonça nega remover conteúdos que ligam Flávio a ‘epidemia’ de bets e fala sobre ‘Bolsa Farelo’ Priorize VEJA no Google

O ministro André Mendonça, do TSE, rejeitou duas ações da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) contra conteúdos que o relacionavam a uma “epidemia” de bets e a críticas ao aumento do Bolsa Família.

A fala sobre as apostas foi exibida em uma propaganda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já a publicação sobre o Bolsa Família foi feita de forma conjunta pelo PT e por candidatos do partido, incluindo Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann.

A campanha de Lula afirmou que o presidente estava “lutando para acabar com as bets” e que “os Bolsonaros deixaram os jogos de azar virar uma epidemia no Brasil”.

Flávio alegou que a informação é “sabidamente inverídica e gravemente descontextualizada”, já que as apostas foram autorizadas no governo de Michel Temer e regulamentadas no de Lula.

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André Mendonça, contudo, considerou que há uma “controvérsia política” sobre o que levou ao aumento das bets e que “não cabe à Justiça Eleitoral, sob o pretexto de aferir a veracidade da propaganda, definir qual das interpretações concorrentes acerca das causas da expansão das apostas deve prevalecer”.

Já a postagem sobre o Bolsa Família alegava que Flávio “atacou” o reajuste anunciado pelo governo e que ele já chamou o programa, no passado, de “bolsa-farelo”.

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Nesse caso, a defesa de Flávio também alegou descontextualização e afirmou que a crítica não foi ao programa ou ao valor do benefício, mas sim ao momento do reajuste anunciado por Lula, às vésperas da eleição.

Entretanto, André Mendonça afirmou que “não há controvérsia” sobre a crítica feita por Flávio à medida e que, portanto, a publicação não trazia informação falsa, mesmo que tenha usado “expressão politicamente carregada”.

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“A peça não afirma que o requerente pretende extinguir o Bolsa Família, tampouco que se opõe, em abstrato, à existência do programa. Afirma que ele ‘ataca reajuste’, expressão politicamente carregada, mas compatível com a crítica efetivamente formulada contra a medida adotada pelo Governo Federal”, avaliou.

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