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Brasil

Mendonça nega pedido de Flávio para remover propaganda que diz que ele é contra fim da escala 6×1

Ministro do TSE afirmou que 'não há dúvida' de que candidato se opôs a proposta do governo federal

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 14h30
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno escuro, camisa branca e gravata listrada, veste toga preta com detalhes vermelhos, sentado em cadeira de couro vermelho, com microfone à frente, em ambiente com painel de madeira vertical avermelhada ao fundo
O ministro André Mendonça, durante sessão do TSE (Luiz Roberto/TSE)
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Mendonça nega pedido de Flávio para remover propaganda que diz que ele é contra fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O ministro André Mendonça, do TSE, rejeitou um pedido da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para suspender uma propaganda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o apresentou como contrário ao fim da escala 6×1.

O programa eleitoral de Lula afirmou que “Flávio Bolsonaro é contra o fim da escala 6×1, que garante um dia a mais de descanso para quem trabalha” e ironizou o fato de ele, como senador, ter uma “escala 3×4. 3 dias trabalhando e 4 para fazer o que quiser”.

Os advogados de Flávio alegaram ao TSE que seu posicionamento foi descontextualizado, já que ele defende um modelo mais flexível, e não que o trabalhador não tenha descanso. Além disso, questionaram a classificação da jornada de parlamentares como “3×4”.

Mendonça, contudo, avaliou que as afirmações da campanha fazem parte do debate eleitoral.

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Para o ministro, “não há dúvida” de que Flávio se opôs à proposta do governo federal de acabar com a escala 6×1.

Por isso, argumentou, “a caracterização política de sua posição como contrária ao ‘fim da escala 6×1’ pode ser considerada reducionista, parcial ou excessivamente simplificadora, mas não se revela, de plano, dissociada de qualquer elemento da realidade”.

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Já em relação à “jornada 3×4” dos parlamentares, Mendonça considerou que é uma avaliação “satírica e hiperbólica”, e não uma descrição objetiva do modelo de trabalho.

Mendonça negou um pedido de liminar para suspender a veiculação, mas afirmou que em outro momento ainda irá avaliar se houve “grave descontextualização” ou outra irregularidade.

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