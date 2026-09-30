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Mendonça nega censura prévia ou restrição à liberdade religiosa em decisão sobre Nossa Senhora

Ministro votou para manter sua determinação no TSE para derrubar publicações com associação falsa entre Flávio Bolsonaro e retirada de padroeira

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 09h49 | Atualizado em 30 set 2026, 10h03
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno branco, gravata azul escura e toga preta com detalhes vermelhos, sentado em uma cadeira vermelha, com um microfone à frente, em um ambiente com painel de madeira e cortinas vermelhas ao fundo
O ministro André Mendonça durante sessão do TSE (Leobark Rodrigues/TSE)
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O ministro André Mendonça, do TSE, votou nesta quarta-feira para manter sua decisão que derrubou publicações que faziam uma associação falsa entre o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e uma articulação para retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

A decisão está sendo analisada em sessão extraordinária do plenário virtual. Os demais ministros ainda não votaram.

Mendonça afirmou que sua ordem não significou censura prévia nem restrição à liberdade religiosa. O ministro também declarou que a determinação atinge apenas conteúdos falsos, e não o debate em torno do tema.

“Não se determinou a indisponibilização de qualquer conteúdo que mencionasse Nossa Senhora Aparecida. Também não se vedou a crítica à família do candidato, o debate acerca da Lei nº 6. 802/1980, a defesa de posições religiosas ou a manifestação de opiniões sobre a relação entre religião e política. A ordem foi vinculada a um enunciado factual específico e determinado”, alegou.

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O ministro explicou que não determinou a derrubada das 1. 125 publicações apresentadas pela campanha de Flávio, mas sim que as plataformas identificassem quais delas reproduziam o mesmo conteúdo já reconhecido por ele como falso.

“No que diz respeito às 1. 125 URLs relacionadas nos autos, igualmente não houve determinação de remoção automática e indiferenciada. A decisão condicionou a indisponibilização à verificação, pelas próprias plataformas, de que cada publicação reproduzisse o núcleo factual reconhecido como falso. Nesse sentido, reproduzo o respectivo item do dispositivo da decisão”, disse.

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