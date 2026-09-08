Mendonça intima Corregedoria da PF para apurar ‘graves fatos’ na conduta de Andrei
Documentos para conhecimento de decisão foram encaminhadas também para diretor-geral da Polícia Federal e o diretor da inteligência da corporação
Depois de liminarmente afastar Andrei Rodrigues da chefia da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou intimação da Corregedoria da PF para que abra investigação interna para apurar “graves fatos identificados, devendo submeter a este relator as medidas que considerar necessárias no curso das apurações”. O documento é direcionado a Aletea Vega Marona Kunde, delegada e corregedora-geral.
“Senhora Corregedora-Geral, encaminho-lhe os termos do(a) despacho/decisão proferido nos autos em referência, cuja cópia segue anexa, para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento”, diz o documento. Depois de a Segunda Turma do Supremo referendar, por maioria, a decisão liminar de Mendonça, o ministro também determinou intimação de Rodrigues para tomar ciência da decisão e se afastar de suas funções na PF.
A decisão de afastamento de Rodrigues ocorre na esteira da revelação das mensagens de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes, que citam o diretor da Polícia Federal como alguém que poderia atrasar investigações e atrapalhar inquéritos que miravam o dono do Banco Master, e da revelação de relatórios de inteligência da PF sobre investigações clandestinas contra ministros do Supremo, incluindo o próprio Mendonça.
“A suspensão cautelar de função pública é constitucionalmente admissível quando fundada em elementos concretos, submetida à proporcionalidade e destinada a neutralizar risco efetivo à persecução penal ou de utilização indevida das prerrogativas funcionais”, argumenta Mendonça. Mendonça ainda ordenou o afastamento do delegado Leandro Almada da Costa, que comandava a diretoria de inteligência da corporação. Uma intimação para Almada também foi expedida.
Em um trecho da decisão, Mendonça cita ainda que “em segundo lugar, importa registrar que este relator foi submetido a monitoramento sistemático por parte da inteligência da Polícia Federal” ao menos por 30 dias em agosto deste ano. “Trata-se de monitoramento ilícito de Ministro da Suprema Corte do país, o que por si só revela a gravidade da situação.”