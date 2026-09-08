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Mendonça intima Corregedoria da PF para apurar ‘graves fatos’ na conduta de Andrei

Documentos para conhecimento de decisão foram encaminhadas também para diretor-geral da Polícia Federal e o diretor da inteligência da corporação

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 11h33
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Antonio Augusto/STF)
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Mendonça intima Corregedoria da PF para apurar ‘graves fatos’ na conduta de Andrei Priorizar nos meus resultados Google

Depois de liminarmente afastar Andrei Rodrigues da chefia da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou intimação da Corregedoria da PF para que abra investigação interna para apurar “graves fatos identificados, devendo submeter a este relator as medidas que considerar necessárias no curso das apurações”. O documento é direcionado a Aletea Vega Marona Kunde, delegada e corregedora-geral.

“Senhora Corregedora-Geral, encaminho-lhe os termos do(a) despacho/decisão proferido nos autos em referência, cuja cópia segue anexa, para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento”, diz o documento. Depois de a Segunda Turma do Supremo referendar, por maioria, a decisão liminar de Mendonça, o ministro também determinou intimação de Rodrigues para tomar ciência da decisão e se afastar de suas funções na PF.

A decisão de afastamento de Rodrigues ocorre na esteira da revelação das mensagens de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes, que citam o diretor da Polícia Federal como alguém que poderia atrasar investigações e atrapalhar inquéritos que miravam o dono do Banco Master, e da revelação de relatórios de inteligência da PF sobre investigações clandestinas contra ministros do Supremo, incluindo o próprio Mendonça.

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“A suspensão cautelar de função pública é constitucionalmente admissível quando fundada em elementos concretos, submetida à proporcionalidade e destinada a neutralizar risco efetivo à persecução penal ou de utilização indevida das prerrogativas funcionais”, argumenta Mendonça. Mendonça ainda ordenou o afastamento do delegado Leandro Almada da Costa, que comandava a diretoria de inteligência da corporação. Uma intimação para Almada também foi expedida.

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Em um trecho da decisão, Mendonça cita ainda que “em segundo lugar, importa registrar que este relator foi submetido a monitoramento sistemático por parte da inteligência da Polícia Federal” ao menos por 30 dias em agosto deste ano. “Trata-se de monitoramento ilícito de Ministro da Suprema Corte do país, o que por si só revela a gravidade da situação.”

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