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Mendonça derruba vídeo de Janones que associa Flávio a plano falso de reduzir aposentadorias

Ministro do TSE considerou que não há 'qualquer declaração ou proposta' que justifique declaração do deputado federal

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 15h04 | Atualizado em 14 out 2026, 15h52
Homem branco de barba e cabelo escuro, vestindo terno preto, camisa roxa e gravata estampada, olhando sério para frente. Ao fundo, pessoas desfocadas e uma bolsa rosa
O deputado federal André Janones  (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)
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Mendonça derruba vídeo de Janones que associa Flávio a plano falso de reduzir aposentadorias Priorize VEJA no Google

O ministro André Mendonça, do TSE, determinou a derrubada de um vídeo em que o deputado federal André Janones (Rede-MG) afirma que o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) vai diminuir o valor das aposentadorias caso seja eleito.

Na gravação, publicada há duas semanas, Janones dizia ter ido ao Ministério da Fazenda e que tinha “informações oficiais” de que Flávio pretende desvincular o reajuste das aposentadorias do salário-mínimo.

Mendonça, contudo, afirmou que não há “qualquer declaração ou proposta” do candidato nesse sentido.

“Ao contrário, as medidas mencionadas pelo candidato, conforme descritas na inicial, sugerem a continuidade da vinculação entre o salário-mínimo e os benefícios previdenciários, com o objetivo declarado de proteger os idosos do País”, afirmou o ministro.

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No vídeo, Janones havia dito que o coordenador da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN), “garantiu” que iria fazer a desindexação.

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Em março, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Marinho afirmou que o modelo atual da Previdência estaria “estourando” e que uma nova reforma seria necessária, mas não entrou em detalhes.

Para Mendonça, atribuir o suposto plano a Marinho “não constitui simples interpretação desfavorável de suas propostas políticas, mas fato sabidamente inverídico”.

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O ministro afirmou que “é legítimo que adversários políticos questionem a viabilidade” de propostas dos candidatos ou “apontem eventuais contradições entre promessas eleitorais e posições anteriormente defendidas”.

“O que não se mostra admissível, contudo, é converter a mera possibilidade de divergência entre promessas e futuras ações governamentais em afirmação categórica de que benefícios previdenciários serão reduzidos, sem a indicação de elemento concreto que sustente semelhante conclusão”, declarou.

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Na semana passada — depois, portanto, da publicação do vídeo de Janones — Flávio se comprometeu com reajustes das aposentadorias acima da inflação.

 

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