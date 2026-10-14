Mendonça derruba vídeo de Janones que associa Flávio a plano falso de reduzir aposentadorias

O ministro André Mendonça, do TSE, determinou a derrubada de um vídeo em que o deputado federal André Janones (Rede-MG) afirma que o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) vai diminuir o valor das aposentadorias caso seja eleito.

Na gravação, publicada há duas semanas, Janones dizia ter ido ao Ministério da Fazenda e que tinha “informações oficiais” de que Flávio pretende desvincular o reajuste das aposentadorias do salário-mínimo.

Mendonça, contudo, afirmou que não há “qualquer declaração ou proposta” do candidato nesse sentido.

“Ao contrário, as medidas mencionadas pelo candidato, conforme descritas na inicial, sugerem a continuidade da vinculação entre o salário-mínimo e os benefícios previdenciários, com o objetivo declarado de proteger os idosos do País”, afirmou o ministro.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

No vídeo, Janones havia dito que o coordenador da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN), “garantiu” que iria fazer a desindexação.

Continua após a publicidade

Em março, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Marinho afirmou que o modelo atual da Previdência estaria “estourando” e que uma nova reforma seria necessária, mas não entrou em detalhes.

Para Mendonça, atribuir o suposto plano a Marinho “não constitui simples interpretação desfavorável de suas propostas políticas, mas fato sabidamente inverídico”.

Continua após a publicidade

O ministro afirmou que “é legítimo que adversários políticos questionem a viabilidade” de propostas dos candidatos ou “apontem eventuais contradições entre promessas eleitorais e posições anteriormente defendidas”.

“O que não se mostra admissível, contudo, é converter a mera possibilidade de divergência entre promessas e futuras ações governamentais em afirmação categórica de que benefícios previdenciários serão reduzidos, sem a indicação de elemento concreto que sustente semelhante conclusão”, declarou.

Continua após a publicidade

Na semana passada — depois, portanto, da publicação do vídeo de Janones — Flávio se comprometeu com reajustes das aposentadorias acima da inflação.