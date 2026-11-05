Mendonça concede prisão domiciliar a empresário investigado por fraudes no INSS

O ministro André Mendonça, do STF, substituiu a prisão preventiva do empresário Maurício Camisotti pela prisão domiciliar. Camisotti está preso desde o ano passado pelo esquema de descontos indevidos no INSS.

Em nota, os advogados Daniel Bialski e Pierpaolo Bottini afirmaram que “felizmente se reconheceu que a prisão não mais se justificava, seja pelo excesso de prazo, seja pelo desaparecimento de motivos de sustentação” e que “Maurício jamais atrapalhou o andamento das investigações”.

Camisotti chegou a fechar uma delação premiada com a PF, mas o acordo começou a ser refeito para uma análise conjunta com a PGR. Depois, ainda precisará ser homologado pelo STF.

Mendonça reassumiu na semana passada a condução da Operação Sem Desconto, sobre as fraudes no INSS, após um período de análise pelo presidente do STF, Edson Fachin.