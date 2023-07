Mendonça barra salários de servidores de Goiás acima do teto

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu um conjunto de leis que autorizam o pagamento de salários a servidores públicos de Goiás além do teto do funcionalismo. A decisão liminar acatou pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Mendonça justificou a suspensão imediata por conta do impacto financeiro da medida. Segundo ele, os pagamentos que ultrapassam o teto violam a Constituição Federal. Os demais ministros do STF ainda vão avaliar a decisão monocrática.

“O teto constitucional, nos contornos ali estabelecidos, abrange a integralidade das parcelas que compõem a remuneração do servidor público, independentemente da sua natureza variável, do ponto de vista quantitativo, ou da assiduidade na sua percepção, do ponto de vista temporal”, diz a decisão.

O teto do funcionalismo de R$ 41,6 mil é baseado justamente no salário dos ministros da Suprema Corte, que recebem o valor máximo pago a um servidor público.