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Brasil

Mendonça autorizou PF a acessar dados de localização de celulares de Jaques Wagner

Ministro também permitiu acesso a informações de chamada e conexão de senador e Augusto Lima

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 17h24 | Atualizado em 30 jul 2026, 20h50
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Victor Piemonte/STF)
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Mendonça autorizou PF a acessar dados de localização de celulares de Jaques Wagner Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a Polícia Federal a acessar dados dos celulares do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do empresário Augusto Lima, investigados no caso Master.

A autorização ocorreu no mês passado, junto com a determinação de uma busca e apreensão contra os dois e outros alvos.

O objetivo foi acessar dados de localização e registros de chamada e de conexão. A ordem não inclui gravação, captação ou acesso ao conteúdo de conversas.

“A medida mostra-se necessária, em relação aos alvos para os quais se autoriza o monitoramento em tempo real, diante da natureza dos fatos, da mobilidade dos investigados, do uso recorrente de chamadas de voz, da possível utilização de linguagem cifrada e do risco de vazamento”, avaliou Mendonça.

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O ministro acrescentou que os dados de “permitem reconstruir deslocamentos, contatos, vínculos entre terminais e eventual presença simultânea de investigados em locais relevantes”.

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