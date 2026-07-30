Mendonça autoriza investigação contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência

O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a abertura de um inquérito para investigar uma suspeita de tráfico de influência do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

A apuração foi solicitada pela Polícia Federal, a partir de elementos encontrados em outra investigação que o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já é alvo, sobre descontos indevidos no INSS.

O advogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, afirmou ter recebido a notícia “com estranheza, mas com tranquilidade”.

“A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito, a notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação, direta ou indireta, com o Fábio no bojo das investigações da NSS, como não vai achar em relação a esses fatos”, declarou.

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No início do mês, o Radar mostrou que essa frente de apuração passava por um momento turbulento.

Mendonça havia dado um prazo para que a PF analisasse os sigilos de conversas de Lulinha e de outros investigados. O material é considerado crucial para fechar o quebra-cabeça das apurações que mostrariam, na visão de investigados, a existência de uma sociedade oculta entre Lulinha e o empresário Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS.

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A PF, no entanto, informou na época ao ministro do STF que não tinha pessoal nem capacidade de trabalho para concluir naquele a análise das mensagens trocadas pelo filho do presidente com os investigados.

Há duas semanas, a corporação concluiu o primeiro relatório da investigação do INSS e indicou 48 pessoas, incluindo o Careca do INSS e o ex-presidente do órgão Alessandro Stefanuto, mas não Lulinha.