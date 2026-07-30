Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Brasil

Mendonça autoriza investigação contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência

Ministro do STF atendeu a pedido da PF, a partir de desdobramento de investigação sobre INSS

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 18h58 | Atualizado em 31 jul 2026, 09h24
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Luiz Silveira/STF)
Continua após publicidade
Mendonça autoriza investigação contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a abertura de um inquérito para investigar uma suspeita de tráfico de influência do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

A apuração foi solicitada pela Polícia Federal, a partir de elementos encontrados em outra investigação que o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já é alvo, sobre descontos indevidos no INSS.

O advogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, afirmou ter recebido a notícia “com estranheza, mas com tranquilidade”.

“A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito, a notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação, direta ou indireta, com o Fábio no bojo das investigações da NSS, como não vai achar em relação a esses fatos”, declarou.

Siga
Continua após a publicidade

No início do mês, o Radar mostrou que essa frente de apuração passava por um momento turbulento.

Mendonça havia dado um prazo para que a PF analisasse os sigilos de conversas de Lulinha e de outros investigados. O material é considerado crucial para fechar o quebra-cabeça das apurações que mostrariam, na visão de investigados, a existência de uma sociedade oculta entre Lulinha e o empresário Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS.

Continua após a publicidade

A PF, no entanto, informou na época ao ministro do STF que não tinha pessoal nem capacidade de trabalho para concluir naquele a análise das mensagens trocadas pelo filho do presidente com os investigados.

Há duas semanas, a corporação concluiu o primeiro relatório da investigação do INSS e indicou 48 pessoas, incluindo o Careca do INSS e o ex-presidente do órgão Alessandro Stefanuto, mas não Lulinha.

Publicidade
TAGS:
André Mendonça
Lulinha
PF - Polícia Federal
Radar
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).