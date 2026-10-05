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Brasil

Memes sem votos: Menina da Bota, Caneta Azul e Inês Brasil não se elegem

O resultado das urnas para celebridades da internet

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h27 | Atualizado em 5 out 2026, 11h24
A aspirante a ex-BBB Inês Brasil
A aspirante a ex-BBB Inês Brasil (@inesbrasiltv/Instagram)
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Memes sem votos: Menina da Bota, Caneta Azul e Inês Brasil não se elegem Priorize VEJA no Google

Além das celebridades convencionais, vindas da TV, as eleições 2026 levaram às urnas candidatos que fizeram fama na internet – com memes insólitos. Entre eles, Inês Brasil, Menina da Bota e Manoel Gomes, conhecido como Caneta Azul. Os três disputaram vagas para deputado em diferentes estados, mas terminaram sem conseguir uma cadeira.

Maria José Mendes da Cruz, conhecida como Menina da Bota, concorreu ao cargo de deputada federal por Minas Gerais pelo União Brasil. Recebeu 9.780 votos.

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Inês Brasil foi candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, pelo PSB. Em sua primeira disputa eleitoral, recebeu 3.145 votos.

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Manoel Jardim Gomes, o Caneta Azul, concorreu a deputado federal por São Paulo pelo Avante. O cantor recebeu 7.239 votos. “Nem todo mundo teria coragem de sair do lugar confortável e colocar o próprio nome à prova. Eu tive. Agradeço a cada pessoa que acreditou, caminhou comigo e fez parte dessa jornada. Eu me arrisquei. Me expus. Enfrentei críticas. Fui até o fim. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Obrigado, São Paulo. A história continua”, escreveu ele no Instagram.

Os números foram divulgados após a apuração das Eleições 2026. O TSE disponibilizou os resultados da votação por meio de sua plataforma oficial de divulgação e totalização.

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