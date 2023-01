Membros do PSOL abrem recursos para Tarcísio dar aumento dos magistérios

A deputada estadual Monica Seixas e a deputada federal Samia Bomfim, ambas do PSOL, entraram nesta quarta-feira, 18, com indicação e requerimento de informação para garantir que Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador do Estado de São Paulo, cumpra com o aumento do piso nacional do magistério determinado pelo Ministério da Educação. A portaria assinada pelo ministro, Camilo Santana, na terça-feira, 17, propõe que em 2023 a categoria tenha um aumento de 15%, passando a receber 4.220,00 reais.

Em 2022, o então governador João Doria, alterou todo plano de carreira da categoria, com o anúncio de um novo piso salarial no valor de 5 mil reais, mas que seria incorporado aos salários apenas como subsídio. Isso significa que a medida não tem caráter definitivo. “Com o novo aumento, queremos que o governo se comprometa com aumento real e não subsídio, que é muito frágil, pode ser revogado a qualquer momento, além de não contar para aposentadoria, férias e outros direitos”, afirma Monica Seixas.