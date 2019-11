Mega-Sena pode pagar R$ 10,5 milhões neste sábado

Os apostadores têm até as 19 horas deste sábado, 16, para fazer o jogo no concurso 2.208 da Mega-Sena. O prêmio previsto é de 10,5 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet.

O valor mínimo da aposta é de 4,50 reais — o reajuste foi feito no último domingo, dia 10.