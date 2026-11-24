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Com prêmio acumulado em R$ 65 milhões para o concurso 3090, a Mega-Sena atualizou as estatísticas de números mais atrasados. O número 26 lidera o jejum há 42 sorteios sem sair. Descubra os detalhes, as probabilidades históricas e como acompanhar a extração ao vivo.

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O concurso 3089 da Mega-Sena, realizado em 22 de novembro, atualizou as estatísticas sobre a ausência de dezenas. A análise engloba do concurso 1 ao 3089, considerando apenas as dezenas sorteadas. O concurso 3090 será realizado nesta terça, 24: saiba como assistir.

Atualmente, a dezena 26 ocupa o topo da lista de ausências, estando há 42 concursos sem sair. Na segunda posição está a dezena 56, que não surge há 31 sorteios.

O grupo das mais atrasadas inclui ainda a dezena 15, que não é sorteada há 29 concursos. Já a dezena 11 está sem sair há 27 concursos, enquanto a dezena 08 soma 24 ausências.

Prêmio da Mega-Sena pode garantir renda mensal milionária

Considerando todo o histórico do concurso 1 ao 3089, a maior espera já registrada foi da dezena 42. Ela ficou 108 concursos sem aparecer, marca ocorrida até o concurso 2613.

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No concurso 3089, as dezenas sorteadas apresentavam diferentes tempos de jejum prévio. A dezena 17 estava sem sair há 7 concursos e a 18 não aparecia há 11.

Além disso, as dezenas 27 e 59 vinham de um período de 3 concursos sem sair. Por fim, a dezena 36 estava ausente há 10 concursos e a 58 acumulava 8 sorteios de ausência.

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?

A extração será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa, a partir das 21h.

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O sorteio ocorrerá no Espaço da Sorte, situado no número 750 da Avenida Paulista, na capital paulista. O local abriga as operações de sorteio das loterias federais, submetidas a procedimentos de fiscalização e conferência dos equipamentos.

Durante a transmissão, o público poderá acompanhar a preparação dos globos, os procedimentos de auditoria e a divulgação dos números sorteados.

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Premiação

A Mega-Sena acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3089. A estimativa da Caixa para a premiação principal desta terça-feira é de R$ 65.000.000,00.

Na ocasião, 26 apostas acertaram cinco dezenas e garantiram prêmios individuais de R$ 51.466,57. Outros 2.971 jogos tiveram quatro acertos e foram contemplados com R$ 643,42 cada.

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A modalidade possui três faixas de premiação: sena, quina e quadra. Os valores destinados aos vencedores dependem da arrecadação e do número de apostas premiadas em cada faixa.

Se não houver acertadores das seis dezenas nesta terça-feira, a premiação principal voltará a acumular. O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para quinta-feira, 26 de novembro.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.