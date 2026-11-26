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O concurso 3091 da Mega-Sena pode pagar R$ 75 milhões nesta quinta-feira após acumular. O sorteio ocorre às 21h, com apostas abertas até as 20h nas lotéricas e canais digitais. Confira como jogar, onde assistir à transmissão oficial e as chances de faturar a bolada.

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O concurso 3091 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira, 26, com prêmio acumulado estimado em R$ 75 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser registradas até as 20h.

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa, a partir das 21h.

A extração das dezenas será realizada no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, na capital paulista. O local concentra as operações de sorteio das loterias federais, que seguem protocolos de fiscalização e verificação dos equipamentos.

Durante a transmissão, os espectadores poderão acompanhar a preparação dos globos, as etapas de fiscalização e a extração das seis dezenas. O resultado também poderá ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa.

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Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Premiação

A Mega-Sena voltou a acumular após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3090, realizado na terça-feira, 24. Os números sorteados foram 10, 14, 27, 28, 47 e 57. A estimativa para a premiação principal desta quinta-feira é de R$ 75.000.000,00.

No concurso anterior, 41 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 38.160,32 cada. Outras 3.800 registraram quatro acertos e foram premiadas com R$ 588,18 cada.

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A Mega-Sena distribui prêmios em três categorias: sena, quina e quadra, correspondentes aos acertos de seis, cinco e quatro dezenas, respectivamente. O rateio dos valores considera a arrecadação do concurso e a quantidade de apostas vencedoras em cada categoria.

Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas nesta quinta-feira, o prêmio principal voltará a acumular. O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para domingo, 29 de novembro, às 11h.

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Como funcionam as apostas?

Na Mega-Sena, é possível marcar de seis a vinte dezenas entre os sessenta números disponíveis. A aposta simples custa R$ 6,00. O preço do jogo aumenta conforme a quantidade de números selecionados, assim como a probabilidade de acerto.

Os jogos podem ser registrados nas unidades lotéricas credenciadas, no portal Loterias Online, no aplicativo das Loterias Caixa ou pelo internet banking da instituição, disponível para clientes habilitados.

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A modalidade também oferece a Surpresinha, opção em que o sistema seleciona as dezenas automaticamente, e os bolões, que possibilitam a divisão do custo das apostas e de eventuais prêmios entre os participantes.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Os concursos regulares da Mega-Sena são realizados às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, sempre pelo horário de Brasília.