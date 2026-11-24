Ler Resumo





O concurso 3090 da Mega-Sena sorteia nesta terça-feira um prêmio acumulado estimado em R$ 65 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h, e a extração ocorre às 21h com transmissão ao vivo. Saiba como apostar, onde acompanhar o sorteio e quais são as probabilidades de faturar a bolada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O concurso 3090 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira, 24 de novembro, com prêmio estimado em R$ 65 milhões para quem acertar as seis dezenas. A extração está prevista para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prazo para o registro das apostas termina às 20h.

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?

A extração será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa, a partir das 21h.

O sorteio ocorrerá no Espaço da Sorte, situado no número 750 da Avenida Paulista, na capital paulista. O local abriga as operações de sorteio das loterias federais, submetidas a procedimentos de fiscalização e conferência dos equipamentos.

Continua após a publicidade

Durante a transmissão, o público poderá acompanhar a preparação dos globos, os procedimentos de auditoria e a divulgação dos números sorteados.

Premiação

A Mega-Sena acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3089, realizado no domingo, 22 de novembro. A estimativa da Caixa para a premiação principal desta terça-feira é de R$ 65.000.000,00.

Continua após a publicidade

Na ocasião, 26 apostas acertaram cinco dezenas e garantiram prêmios individuais de R$ 51.466,57. Outros 2.971 jogos tiveram quatro acertos e foram contemplados com R$ 643,42 cada.

A modalidade possui três faixas de premiação: sena, quina e quadra. Os valores destinados aos vencedores dependem da arrecadação e do número de apostas premiadas em cada faixa.

Continua após a publicidade

Se não houver acertadores das seis dezenas nesta terça-feira, a premiação principal voltará a acumular. O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para quinta-feira, 26 de novembro.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Continua após a publicidade

Como funcionam as apostas?

O jogo permite a escolha de seis a vinte dezenas em um universo de sessenta números. O preço da aposta mínima é de R$ 6,00. Jogos com mais dezenas apresentam custos e probabilidades de acerto maiores.

O registro das apostas pode ser feito nas casas lotéricas autorizadas, no portal Loterias Online, no aplicativo das Loterias Caixa e pelo internet banking do banco, para clientes habilitados.

Entre as opções disponíveis estão a Surpresinha, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema, e os bolões, modalidade que permite compartilhar os custos e eventuais premiações entre os participantes.

Continua após a publicidade

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a chance de acertar a sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860. Os sorteios regulares da modalidade ocorrem às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, pelo horário de Brasília.