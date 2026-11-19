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A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 40 milhões pelo concurso 3088. Com transmissão ao vivo a partir das 21h, as apostas podem ser registradas até as 20h nas lotéricas e nos canais digitais da Caixa. Confira os detalhes para jogar e como acompanhar a extração.

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O concurso 3088 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira, 19 de novembro, com prêmio estimado em R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas e nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?

O sorteio da Mega-Sena terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, a partir das 21h.

A extração será realizada no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O espaço é utilizado para os sorteios das loterias federais e conta com procedimentos de conferência destinados a garantir a transparência das operações.

Os interessados poderão acompanhar pela internet todas as etapas da extração, incluindo a preparação dos equipamentos, a verificação das bolas e o anúncio das seis dezenas sorteadas.

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A transmissão é gratuita e pode ser assistida por computadores, celulares e televisores conectados à internet. O resultado oficial será disponibilizado pela Caixa após a realização do concurso.

Premiação

O prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 40 milhões após nenhuma aposta acertar as seis dezenas no concurso 3087, realizado na terça-feira, 17 de novembro. Com isso, a premiação acumulou para o sorteio desta quinta-feira, 19.

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No concurso anterior, as dezenas sorteadas foram 06, 10, 23, 25, 48 e 50. Como não houve vencedores na faixa principal, o valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 32.125.746,68.

Apesar da ausência de ganhadores da sena, 53 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 24.857,75 cada uma. Na quadra, 3.173 apostas foram premiadas com R$ 593,15 cada.

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Além do prêmio principal, destinado a quem acertar os seis números, a Mega-Sena também contempla apostas com cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.

Os valores pagos em cada faixa variam conforme a arrecadação do concurso e a quantidade de apostas vencedoras. Caso ninguém acerte as seis dezenas nesta quinta-feira, o prêmio principal voltará a acumular para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

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Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Como funcionam as apostas?

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve selecionar de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. A escolha de mais números aumenta as probabilidades de acerto, mas também eleva o preço do jogo.

As apostas podem ser registradas em unidades lotéricas credenciadas, no portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias CAIXA ou pelo Internet Banking CAIXA, disponível para clientes habilitados.

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Também é possível recorrer à Surpresinha, opção na qual o próprio sistema seleciona as dezenas, ou participar de bolões, que permitem dividir o custo das apostas e eventuais prêmios entre diferentes participantes.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Os sorteios regulares da Mega-Sena acontecem às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, sempre no horário de Brasília.