Mega-Sena: com acumulado em R$ 75 milhões, relembre os 10 maiores prêmios da história
Mega da Virada concentra as maiores premiações, com valores que já ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão
Sem ganhadores na faixa principal do concurso 3090, realizado na terça-feira (24), a Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 75 milhões no sorteio desta quinta-feira (26). Embora os prêmios milionários dos sorteios regulares chamem a atenção, a história da loteria brasileira reúne cifras ainda mais impressionantes, algumas superiores ao orçamento anual de municípios. Os maiores valores foram distribuídos nas edições especiais da Mega da Virada.
Desde sua criação, o concurso de fim de ano tem elevado o patamar das premiações, até superar, pela primeira vez, a barreira de R$ 1 bilhão. Os sorteios regulares, por sua vez, também registraram marcas expressivas, com apostas que receberam sozinhas mais de R$ 300 milhões.
Mega da Virada concentra os maiores prêmios da história
O maior prêmio já distribuído pela Mega-Sena foi registrado na Mega da Virada de 2025. Originalmente previsto para 31 de dezembro, o sorteio do concurso 2955 foi realizado na manhã de 1º de janeiro de 2026. A premiação ultrapassou R$ 1 bilhão e foi dividida entre seis apostas, que receberam mais de R$ 181,8 milhões cada.
O recorde anterior pertencia à Mega da Virada de 2024, concurso 2810, que distribuiu R$ 635.486.165,38 entre oito apostas vencedoras. Cada uma recebeu R$ 79.435.770,67.
Os recordes dos concursos regulares
Fora das edições especiais, um dos maiores marcos da Mega-Sena foi registrado no dia 28 de outubro de 2026. Uma única aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do concurso 3077 e recebeu mais de R$ 324 milhões.
Outro episódio emblemático ocorreu em maio de 2019, quando uma única aposta levou mais de R$ 289 milhões no concurso 2150, encerrando uma sequência de 14 sorteios acumulados.
Por que os prêmios da Mega da Virada são maiores?
Ao contrário dos concursos regulares, a Mega da Virada conta com recursos reservados ao longo do ano para a composição de seu prêmio principal. Outra particularidade é que a premiação especial não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o montante é distribuído entre os acertadores da quina ou, na ausência destes, da quadra.
A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples, entretanto, permanece a mesma: uma em 50.063.860.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
1. R$ 1,091 bilhão – Mega da Virada de 2025
- Concurso: 2955
- Sorteio: 01/01/2026
- Apostas vencedoras: 6
- Prêmio por aposta: R$ 181.892.881,09
2. R$ 635,4 milhões – Mega da Virada de 2024
- Concurso: 2810
- Sorteio: 31/12/2024
- Apostas vencedoras: 8
- Prêmio por aposta: R$ 79.435.770,67
3. R$ 588,8 milhões – Mega da Virada de 2023
- Concurso: 2670
- Sorteio: 31/12/2023
- Apostas vencedoras: 5
- Prêmio por aposta: R$ 117.778.204,25
4. R$ 541,9 milhões – Mega da Virada de 2022
- Concurso: 2550
- Sorteio: 31/12/2022
- Apostas vencedoras: 5
- Prêmio por aposta: R$ 108.393.993,26
5. R$ 378,1 milhões – Mega da Virada de 2021
- Concurso: 2440
- Sorteio: 31/12/2021
- Apostas vencedoras: 2
- Prêmio por aposta: R$ 189.062.363,74
6. R$ 336,3 milhões – Mega-Sena de 30 anos
- Concurso: 3010
- Sorteio: 24/05/2026
- Apostas vencedoras: 2
- Prêmio por aposta: R$ 168.170.026,83
7. R$ 325,2 milhões – Mega da Virada de 2020
- Concurso: 2330
- Sorteio: 31/12/2020
- Apostas vencedoras: 2
- Prêmio por aposta: R$ 162.625.108,22
8. R$ 324,8 milhões – Concurso regular
- Concurso: 3077
- Sorteio: 28/10/2026
- Apostas vencedoras: 1
- Prêmio por aposta: R$ 324.898.791,61
9. R$ 317,8 milhões – Concurso regular
- Concurso: 2525
- Sorteio: 01/10/2022
- Apostas vencedoras: 2
- Prêmio por aposta: R$ 158.926.894,27
10. R$ 306,7 milhões – Mega da Virada de 2017
- Concurso: 2000
- Sorteio: 31/12/2017
- Apostas vencedoras: 17
- Prêmio por aposta: R$ 18.042.279,04