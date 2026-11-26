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Com prêmio acumulado em R$ 75 milhões, a Mega-Sena volta aos holofotes. Relembre os maiores valores já pagos pela loteria no Brasil, incluindo a histórica marca bilionária da Mega da Virada e os recordes individuais mais impressionantes de concursos regulares.

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Sem ganhadores na faixa principal do concurso 3090, realizado na terça-feira (24), a Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 75 milhões no sorteio desta quinta-feira (26). Embora os prêmios milionários dos sorteios regulares chamem a atenção, a história da loteria brasileira reúne cifras ainda mais impressionantes, algumas superiores ao orçamento anual de municípios. Os maiores valores foram distribuídos nas edições especiais da Mega da Virada.

Desde sua criação, o concurso de fim de ano tem elevado o patamar das premiações, até superar, pela primeira vez, a barreira de R$ 1 bilhão. Os sorteios regulares, por sua vez, também registraram marcas expressivas, com apostas que receberam sozinhas mais de R$ 300 milhões.

Mega da Virada concentra os maiores prêmios da história

O maior prêmio já distribuído pela Mega-Sena foi registrado na Mega da Virada de 2025. Originalmente previsto para 31 de dezembro, o sorteio do concurso 2955 foi realizado na manhã de 1º de janeiro de 2026. A premiação ultrapassou R$ 1 bilhão e foi dividida entre seis apostas, que receberam mais de R$ 181,8 milhões cada.

O recorde anterior pertencia à Mega da Virada de 2024, concurso 2810, que distribuiu R$ 635.486.165,38 entre oito apostas vencedoras. Cada uma recebeu R$ 79.435.770,67.

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Os recordes dos concursos regulares

Fora das edições especiais, um dos maiores marcos da Mega-Sena foi registrado no dia 28 de outubro de 2026. Uma única aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do concurso 3077 e recebeu mais de R$ 324 milhões.

Outro episódio emblemático ocorreu em maio de 2019, quando uma única aposta levou mais de R$ 289 milhões no concurso 2150, encerrando uma sequência de 14 sorteios acumulados.

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Por que os prêmios da Mega da Virada são maiores?

Ao contrário dos concursos regulares, a Mega da Virada conta com recursos reservados ao longo do ano para a composição de seu prêmio principal. Outra particularidade é que a premiação especial não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o montante é distribuído entre os acertadores da quina ou, na ausência destes, da quadra.

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples, entretanto, permanece a mesma: uma em 50.063.860.

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Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

1. R$ 1,091 bilhão – Mega da Virada de 2025

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Concurso: 2955

Sorteio: 01/01/2026

Apostas vencedoras: 6

Prêmio por aposta: R$ 181.892.881,09

2. R$ 635,4 milhões – Mega da Virada de 2024

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Concurso: 2810

Sorteio: 31/12/2024

Apostas vencedoras: 8

Prêmio por aposta: R$ 79.435.770,67

3. R$ 588,8 milhões – Mega da Virada de 2023

Concurso: 2670

Sorteio: 31/12/2023

Apostas vencedoras: 5

Prêmio por aposta: R$ 117.778.204,25

4. R$ 541,9 milhões – Mega da Virada de 2022

Concurso: 2550

Sorteio: 31/12/2022

Apostas vencedoras: 5

Prêmio por aposta: R$ 108.393.993,26

5. R$ 378,1 milhões – Mega da Virada de 2021

Concurso: 2440

Sorteio: 31/12/2021

Apostas vencedoras: 2

Prêmio por aposta: R$ 189.062.363,74

6. R$ 336,3 milhões – Mega-Sena de 30 anos

Concurso: 3010

Sorteio: 24/05/2026

Apostas vencedoras: 2

Prêmio por aposta: R$ 168.170.026,83

7. R$ 325,2 milhões – Mega da Virada de 2020

Concurso: 2330

Sorteio: 31/12/2020

Apostas vencedoras: 2

Prêmio por aposta: R$ 162.625.108,22

8. R$ 324,8 milhões – Concurso regular

Concurso: 3077

Sorteio: 28/10/2026

Apostas vencedoras: 1

Prêmio por aposta: R$ 324.898.791,61

9. R$ 317,8 milhões – Concurso regular

Concurso: 2525

Sorteio: 01/10/2022

Apostas vencedoras: 2

Prêmio por aposta: R$ 158.926.894,27

10. R$ 306,7 milhões – Mega da Virada de 2017

Concurso: 2000

Sorteio: 31/12/2017

Apostas vencedoras: 17

Prêmio por aposta: R$ 18.042.279,04