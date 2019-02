Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 5 milhões amanhã

Por Solange Spigliatti

São Paulo (AE) – Os acertadores das seis dezenas do concurso 1.338 da Mega-Sena de amanhã devem dividir o prêmio acumulado aproximado em R$ 5 milhões. Os números serão sorteados neste sábado, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, onde está o Caminhão da Sorte da Caixa.

Outras duas loterias também ficaram sem ganhador na quarta-feira, 16, e estão com seus prêmios acumulados: a Timemania, que está com o prêmio principal previsto para R$ 5,1 milhões, e a Lotomania, que tem o maior prêmio da semana, prometendo R$ 7,5 milhões para este sábado.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País. As apostas na Mega-Sena e na Timemania custam a partir de R$ 2,00. Na Lotomania o valor é único, R$ 1,50.