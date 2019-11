Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 13,5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio do concurso 2208, realizado neste sábado, 16, em São Paulo.

Os números foram 16-25-30-40-45-49. O prêmio acumulou e deve chegar a 13,5 milhões de reais no próximo concurso, na quarta-feira, 20.

17 apostas acertaram a quina e cada uma delas vai levar R$ 113.415,57. Outros 1.708 jogos fizeram a quadra, que vai pagar R$ 1.612,63 a cada um dos vencedores.

Para jogar na Mega-Sena, você pode fazer uma aposta de 6 a 15 números em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou no site especial de loterias. A aposta mínima custa R$ 4,50, que dá direito a escolher seis dezenas.