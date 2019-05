Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 140 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite desta quinta-feira, 2, e o prêmio da Mega-Sena segue acumulado. Os números sorteados na cidade de São Paulo foram 17 – 19 – 37 – 41 – 42 – 49.

O próximo concurso será realizado neste sábado e o prêmio para quem acertar as seis dezenas pode chegar a 140 milhões de reais.

A quina teve 366 ganhadores e cada um deles vai levar R$ 28.739,81 reais. Já a quadra teve 28.045 apostas vencedoras e vai pagar R$ 535,81 a cada uma delas.

As apostas da Mega-Sena custam R$ 3,50 e podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país. Os apostadores também podem fazer o jogo pelo Portal Loterias Online. Clientes da Caixa Econômica Federal também conseguem fazer a aposta pelo internet banking.