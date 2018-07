Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 6 milhões na próxima quarta

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2063 da Mega-Sena sorteado na noite deste sábado, 28. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a 6 milhões de reais no sorteio da próxima quarta-feira.

O concurso 2.063 foi realizado em Pouso Redondo (SC). Os números sorteados foram: 06 – 10 – 19 – 24 – 25 – 29.