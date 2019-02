Médicos de Santa Maria entre o trabalho e a dor da perda de parentes

1. Cerca de 100 estudantes de vários cursos da UFSM participam de uma caminhada em homenagem às vítimas da boate Kiss zoom_out_map 1/114 Cerca de 100 estudantes de vários cursos da UFSM participam de uma caminhada em homenagem às vítimas da boate Kiss (Juliano Mendes/Ag. RBS/Folhapress/VEJA/VEJA) Cerca de 100 estudantes de vários cursos da UFSM participam de uma caminhada em homenagem às vítimas da boate Kiss

2. Missa em memória das vítimas do incêndio, em Santa Maria (Jean Pimentel/Agência RBS/VEJA/VEJA)

3. Alunos da Faculdade Federal de Santa Maria (UFSM) realizam uma passeata em homenagem as vítimas do incêndio (Wesley Santos/Folhapress/VEJA/VEJA)

4. Missa no campus da Universidade Federal de Santa Maria (Luís Bulcão/VEJA/VEJA)

5. Missa no campus da Universidade Federal de Santa Maria (Luís Bulcão/VEJA/VEJA)

6. Missa no campus da Universidade Federal de Santa Maria (Luís Bulcão/VEJA/VEJA)

7. Missa no campus da Universidade Federal de Santa Maria (Luís Bulcão/VEJA/VEJA)

8. Missa em memória das vítimas do incêndio, em Santa Maria (Jean Pimentel/Agência RBS/VEJA/VEJA)

9. Centenas de pessoas realizaram vigília na madrugada deste domingo (3) em frente a boate Kiss, em Santa Maria (Agência RBS/VEJA/VEJA)

10. Centenas de pessoas realizaram vigília na madrugada deste domingo (3) em frente a boate Kiss, em Santa Maria (Agência RBS/VEJA/VEJA)

11. Centenas de pessoas realizaram vigília na madrugada deste domingo (3) em frente a boate Kiss, em Santa Maria (Wesley Santos/Futura Press/VEJA/VEJA)

12. Centenas de pessoas realizaram vigília na madrugada deste domingo (3) em frente a boate Kiss, em Santa Maria (Wesley Santos/Futura Press/VEJA/VEJA)

13. Centenas de pessoas realizaram vigília na madrugada deste domingo (3) em frente a boate Kiss, em Santa Maria (Wesley Santos/Futura Press/VEJA/VEJA)

14. Passeata de moradores de Santa Maria pede punição aos responsáveis pelo incêndio na boate Kiss (Lauro Alves/Agência RBS/VEJA/VEJA)

15. Polícia faz reconstituição de incêndio em boate com testemunhas. Bruna Claussen, uma das caixas da boate Kiss (Adriano Vizoni/Folhapress/VEJA/VEJA)

16. A filha da capitã do Exército Daniele Dias de Mattos se emociona durante o sepultamento da militar no Cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters/VEJA/VEJA)

17. Ana Carolina Soares da Costa, de 18 anos, está internada na UTI do Hospital Santa Clara, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, desde domingo, após sobreviver ao incêndio na boate Kiss, em Santa Maria. Salva por um desconhecido, a menina respira com a ajuda de aparelhos e se comunica com os familiares por escrito (Tadeu Vilani/Agência RBS/VEJA/VEJA)

18. Fitas pretas são penduradas em frente das fachadas de lojas de Santa Maria (RS), em sinal de luto pelo incêndio na boate Kiss (Lauro Alves/Agência RBS/VEJA/VEJA)

19. Familiares em frente a boate Kiss, em Santa Maria (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

20. A professora Marcia Gerhardt, que perdeu alunos na tragédia, reza em memorial improvisado na boate Kiss, em Santa Maria (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

21. Gustavo Marques Gonçalves, 21 anos, que estava na boate Kiss, em Santa Maria, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) (Ronald Mendes/Agência RBS/VEJA/VEJA)

22. Homem reza pelas vítimas da tragédia, em Santa Maria (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

23. Fitas pretas são penduradas nas antenas de automóveis em Santa Maria (RS), em sinal de luto pelo incêndio na boate Kiss (Jeferson Bernardes/AFP/VEJA/VEJA)

24. Passeata de moradores de Santa Maria pede punição aos responsáveis pelo incêndio na boate Kiss (Marcela Donini/VEJA/VEJA)

25. Passeata de moradores de Santa Maria pede punição aos responsáveis pelo incêndio na boate Kiss (Marcela Donini/VEJA/VEJA)

26. Passeata de moradores de Santa Maria pede punição aos responsáveis pelo incêndio na boate Kiss (Marcela Donini/VEJA/VEJA)

27. Passeata de moradores de Santa Maria pede punição aos responsáveis pelo incêndio na boate Kiss (Marcela Donini/VEJA/VEJA)

28. Um homem coloca flores em frente a boate Kiss em homenagem as vítimas da tragédia (Jefferson Bernardes/AFP/VEJA/VEJA)

29. Flores e fotografias em homenagem às vítimas em frente a boate Kiss em Santa Maria (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA)

30. Com um cartaz mostrando foto de vítima do incêndio, menino chora com seus pais em Santa Maria (RS) (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

31. Menina chora sobre os ombros do pai segurando um cartaz mostrando fotos de vítimas do incêndio de Santa Maria (RS) (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

32. Moradores deixam flores em frente à Boate Kiss, onde 231 pessoas morreram e centenas ficaram feridas por causa de um incêndio (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

33. Paulista morto em incêndio é enterrado em cemitério na Grande SP (Marcos Bezerra/Futura Press/VEJA/VEJA)

34. Vestida de branco, multidão realizou marcha em memória das vítimas (Ricardo Moraes / Reuters/VEJA/VEJA)

35. Jovens se emocionam durante caminhada em memória às vítimas de um incêndio na boate Kiss (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

36. Moradores de Santa Maria percorrem as ruas da cidade em marcha silenciosa (Marcelo Sayão / EFE/VEJA/VEJA)

37. Milhares vão às ruas de Santa Maria para lembrar os 231 mortos no incêndio da boate Kiss (Antonio Scorza / AFP/VEJA/VEJA)

38. Vestidas de branco, cerca de 10 mil pessoas se reuniram na Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria (RS) (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

39. Santa Maria de luto: milhares participaram de marcha em memória das vítimas (Jefferson Bernardes / AFP/VEJA/VEJA)

40. Vestidas de branco, cerca de 10 mil pessoas se reuniram na Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria (RS) (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

41. Milhares marcharam nas ruas de Santa Maria na noite de segunda. Nos cartazes, pedidos por justiça (Antonio Scorza / AFP/VEJA/VEJA)

42. Tristeza e comoção marcaram a marcha na cidade abalada pela tragédia de domingo (Jefferson Bernardes / AFP/VEJA/VEJA)

43. Manifestantes carregaram balões brancos representando as vítimas do incêndio na boate Kiss (Antonio Scorza / AFP/VEJA/VEJA)

44. Manifestação em Santa Maria pediu justiça para as vítimas do incêndio na boate Kiss (Antonio Scorza / AFP/VEJA/VEJA)

45. Manifestantes levaram flores e cartazes em homenagem às vítimas do incêndio em Santa Maria (Edison Vara / Reuters/VEJA/VEJA)

46. Manifestantes levaram flores e cartazes em homenagem às vítimas do incêndio em Santa Maria (Edison Vara / Reuters/VEJA/VEJA)

47. Cemitério Ecumênico de Santa Maria (Marcela Donini/VEJA/VEJA)

48. Familiares choram durante enterro das vítimas da tragédia em Santa Maria (RS) (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA)

49. População lota a praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, para homenagear as vítimas da tragédia na boate Kiss (Jefferson Bernardes/AFP/VEJA/VEJA)

50. Policial coloca flores em homenagem às vítimas em frente a boate em Santa Maria (RS) (Jefferson Bernardes/AFP/VEJA/VEJA)

51. Novas fotos do interior da boate Kiss após incêndio em Santa Maria (RS) (Reuters/VEJA/VEJA)

52. Novas fotos do interior da boate Kiss após incêndio em Santa Maria (RS) (Reuters/VEJA/VEJA)

53. Fotos do interior da boate Kiss após incêndio em Santa Maria (RS) (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA)

54. Fotos do interior da boate Kiss após incêndio em Santa Maria (RS) (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA)

55. Familiares choram durante enterro das vítimas da tragédia em Santa Maria (RS) (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA)

56. Parentes de uma das vítimas do incêndio na boate em Santa Maria (Neco Varella/EFE/VEJA/VEJA)

57. Cladimir Callegari, pai de Mariana Callegari, uma das vítimas de incêndio em boate durante seu funeral na cidade de Santa Maria (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA)

58. Amigo de várias vítimas do incêndio, faz uma homenagem em frente da boate Kiss em Santa Maria (RS) (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA)

59. Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

60. Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA)

61. Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA)

62. Vítimas de incêndio em boate são enterradas em Santa Maria (RS) (Mister Shadow/Sigmapress/Folhapress/VEJA/VEJA)

63. Mulher passa mal durante o enterro de Neiva de Oliveira, uma das vítimas do incêndio na boate Kiss, no Cemitério Municipal de Santa Maria (RS), nesta segunda-feira (28) (Evelson De Freitas/Estadão Conteúdo/VEJA/VEJA)

64. Enterro de vítimas do incêndio causa comoção em Santa Maria (RS) (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA)

65. Um dos donos da boate Kiss, o empresário Mauro Hoffmann (Emerson Souza/Ag. RBS/Folhapress/VEJA/VEJA)

66. Enterro de vítimas do incêndio causa comoção em Santa Maria (RS) (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA)

67. Pessoas prestam homenagens às vítimas da tragédia em Santa Maria (RS) (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA)

68. A rua dos Andradas, no centro de amanheceu isolada pela polícia. Os peritos estão no local, recolhendo material e examinando os escombros (Luís Bulcão/VEJA/VEJA)

69. População lota a

70. Membros do Centro de Tradições Gaúchas prestam homenagem ao colega falecido, Silvio Beuren Junior, durante seu enterro zoom_out_map 70/114 Membros do Centro de Tradições Gaúchas prestam homenagem ao colega falecido, Silvio Beuren Junior, durante seu enterro (Felipe Dana/AP/VEJA/VEJA) Membros do Centro de Tradições Gaúchas prestam homenagem ao colega falecido, Silvio Beuren Junior, durante seu enterro

71. Soldado coloca flores no local do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS) zoom_out_map 71/114 Soldado coloca flores no local do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS) (Neco Varella/EFE/VEJA/VEJA) Soldado coloca flores no local do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS)

72. Vítimas de incêndio em boate são enterradas em Santa Maria (RS) zoom_out_map 72/114 Vítimas de incêndio em boate são enterradas em Santa Maria (RS) (Vinícius Costa/Futurapress/VEJA/VEJA) Vítimas de incêndio em boate são enterradas em Santa Maria (RS)

73. Familiares durante o velório das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul zoom_out_map 73/114 Familiares durante o velório das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul (Neco Varella/EFE/VEJA/VEJA) Familiares durante o velório das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul

74. Comoção marcou velório das vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS) zoom_out_map 74/114 Comoção marcou velório das vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS) (Adriano Vizoni/Folhapress/VEJA/VEJA) Comoção marcou velório das vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS)

75. Parentes de uma das vítimas do incêndio em boate em Santa Maria zoom_out_map 75/114 Parentes de uma das vítimas do incêndio em boate em Santa Maria (Neco Varella/EFE/VEJA/VEJA) Parentes de uma das vítimas do incêndio em boate em Santa Maria

76. Soldados da guarda presidencial em Brasília levantam bandeira em homenagem as vítimas de um incêndio boate de Santa Maria zoom_out_map 76/114 Soldados da guarda presidencial em Brasília levantam bandeira em homenagem as vítimas de um incêndio boate de Santa Maria (Pedro Ladeira/AFP/VEJA/VEJA) Soldados da guarda presidencial em Brasília levantam bandeira em homenagem as vítimas de um incêndio boate de Santa Maria

77. Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria zoom_out_map 77/114 Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria (Felipe Dana/AFP/VEJA/VEJA) Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria

78. Lívia Oliveira, mãe de Heitor, beija seu caixão durante funeral, em cemitério de Santa Maria zoom_out_map 78/114 Lívia Oliveira, mãe de Heitor, beija seu caixão durante funeral, em cemitério de Santa Maria (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA) Lívia Oliveira, mãe de Heitor, beija seu caixão durante funeral, em cemitério de Santa Maria

79. Parentes e amigos de Heitor de Oliveira se reunem em torno de seu caixão durante o funeral no cemitério de Santa Rita em Santa Maria zoom_out_map 79/114 Parentes e amigos de Heitor de Oliveira se reunem em torno de seu caixão durante o funeral no cemitério de Santa Rita em Santa Maria (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA) Parentes e amigos de Heitor de Oliveira se reunem em torno de seu caixão durante o funeral no cemitério de Santa Rita em Santa Maria

80. Soldados carregam caixão de uma das vítima de incêndio em boate em Santa Maria zoom_out_map 80/114 Soldados carregam caixão de uma das vítima de incêndio em boate em Santa Maria (Jefferson Bernardes/AFP/VEJA/VEJA) Soldados carregam caixão de uma das vítima de incêndio em boate em Santa Maria

81. Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria zoom_out_map 81/114 Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria (Nabor Goulart/AFP/VEJA/VEJA) Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria

82. Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria zoom_out_map 82/114 Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria (Felipe Dana/AFP/VEJA/VEJA) Famiiares durante enterro de vítimas de incêndio em boate de Santa Maria

83. Vítimas de incêndio em boate são velados em ginásio de Santa Maria zoom_out_map 83/114 Vítimas de incêndio em boate são velados em ginásio de Santa Maria (Lauro Alves/Folhapress/VEJA/VEJA) Vítimas de incêndio em boate são velados em ginásio de Santa Maria

84. Parentes de vítima de tragédia em Santa Maria choram ao lado de caixão zoom_out_map 84/114 Parentes de vítima de tragédia em Santa Maria choram ao lado de caixão (Jefferson Bernardes/AFP/VEJA/VEJA) Parentes de vítima de tragédia em Santa Maria choram ao lado de caixão

85. Comoção marcou velório das vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS) zoom_out_map 85/114 Comoção marcou velório das vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS) (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA) Comoção marcou velório das vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS)

86. Parentes choram ao lado de corpo de uma das vítimas do incêndio em Santa Maria zoom_out_map 86/114 Parentes choram ao lado de corpo de uma das vítimas do incêndio em Santa Maria (Jefferson Bernardes/AFP/VEJA/VEJA) Parentes choram ao lado de corpo de uma das vítimas do incêndio em Santa Maria

87. Parentes de vítimas de incêndio em boate participam de velório coletivo em ginásio de Santa Maria (RS) zoom_out_map 87/114 Parentes de vítimas de incêndio em boate participam de velório coletivo em ginásio de Santa Maria (RS) (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Parentes de vítimas de incêndio em boate participam de velório coletivo em ginásio de Santa Maria (RS)

88. Soldados do Exército colocam flores no local onde serão enterrados os corpos de parte das vítimas do incêndio em uma boate na cidade de Santa Maria (RS) zoom_out_map 88/114 Soldados do Exército colocam flores no local onde serão enterrados os corpos de parte das vítimas do incêndio em uma boate na cidade de Santa Maria (RS) (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA) Soldados do Exército colocam flores no local onde serão enterrados os corpos de parte das vítimas do incêndio em uma boate na cidade de Santa Maria (RS)

89. Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul zoom_out_map 89/114 Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA) Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul

90. A boate Kiss após o incêndio, em Santa Maria, Rio Grande do Sul zoom_out_map 90/114 A boate Kiss após o incêndio, em Santa Maria, Rio Grande do Sul (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA) A boate Kiss após o incêndio, em Santa Maria, Rio Grande do Sul

91. Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul zoom_out_map 91/114 Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul (Jeferson Bernardes/AFP/VEJA/VEJA) Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul

92. Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul zoom_out_map 92/114 Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA) Familiares das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul

93. Caixão de uma das vítimas do incêndio sendo transportado para o funeral, em Santa Maria zoom_out_map 93/114 Caixão de uma das vítimas do incêndio sendo transportado para o funeral, em Santa Maria (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA) Caixão de uma das vítimas do incêndio sendo transportado para o funeral, em Santa Maria

94. A presidente Dilma Rousseff presta apoio aos familiares das vítimas do Incêndio, em Santa Maria zoom_out_map 94/114 A presidente Dilma Rousseff presta apoio aos familiares das vítimas do Incêndio, em Santa Maria (Roberto Stuckert Filho/Reuters/VEJA/VEJA) A presidente Dilma Rousseff presta apoio aos familiares das vítimas do Incêndio, em Santa Maria

95. Caixão de uma das vítimas do incêndio sendo transportado para o funeral, em Santa Maria zoom_out_map 95/114 Caixão de uma das vítimas do incêndio sendo transportado para o funeral, em Santa Maria (Edison Vara/Reuters/VEJA/VEJA) Caixão de uma das vítimas do incêndio sendo transportado para o funeral, em Santa Maria

96. A presidente Dilma Rousseff durante discurso sobre o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria zoom_out_map 96/114 A presidente Dilma Rousseff durante discurso sobre o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (Roberto Stuckert Filho/Reuters/VEJA/VEJA) A presidente Dilma Rousseff durante discurso sobre o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria

97. Familiares aguardam notícia sobre as vítimas do incêndio em Santa Maria, Rio Grande do Sul zoom_out_map 97/114 Familiares aguardam notícia sobre as vítimas do incêndio em Santa Maria, Rio Grande do Sul (Lauro Alves/Agência RBS/VEJA/VEJA) Familiares aguardam notícia sobre as vítimas do incêndio em Santa Maria, Rio Grande do Sul

98. Familiares aguardam notícia sobre as vítimas do incêndio em Santa Maria, Rio Grande do Sul zoom_out_map 98/114 Familiares aguardam notícia sobre as vítimas do incêndio em Santa Maria, Rio Grande do Sul (Agência RBS/VEJA/VEJA) Familiares aguardam notícia sobre as vítimas do incêndio em Santa Maria, Rio Grande do Sul

99. Movimentação na chegada dos corpos ao Centro Desportivo Municipal de Santa Maria para identificação, depois de incêndio em boate zoom_out_map 99/114 Movimentação na chegada dos corpos ao Centro Desportivo Municipal de Santa Maria para identificação, depois de incêndio em boate (Ronald Mendes/Agência RBS/Estadão Conteúdo/VEJA/VEJA) Movimentação na chegada dos corpos ao Centro Desportivo Municipal de Santa Maria para identificação, depois de incêndio em boate

100. Paredes e janelas da boate de Santa Maria foram destruídas para facilitar saída da fumaça zoom_out_map 100/114 Paredes e janelas da boate de Santa Maria foram destruídas para facilitar saída da fumaça (Germano Roratto/Agência RBS/VEJA/VEJA) Paredes e janelas da boate de Santa Maria foram destruídas para facilitar saída da fumaça

101. Brigada de incêndio no combate às chamas, na boate Kiss, em Santa Maria, na madrugada deste domingo zoom_out_map 101/114 Brigada de incêndio no combate às chamas, na boate Kiss, em Santa Maria, na madrugada deste domingo (Germano Roratto/Agência RBS/Estadão Conteúdo/VEJA/VEJA) Brigada de incêndio no combate às chamas, na boate Kiss, em Santa Maria, na madrugada deste domingo

102. Correria próximo à Boate Kiss, em Santa Maria, que pegou fogo na madrugada deste domingo zoom_out_map 102/114 Correria próximo à Boate Kiss, em Santa Maria, que pegou fogo na madrugada deste domingo (Germano Roratto/Agência RBS/VEJA/VEJA) Correria próximo à Boate Kiss, em Santa Maria, que pegou fogo na madrugada deste domingo

103. Vítima sendo socorrida no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria zoom_out_map 103/114 Vítima sendo socorrida no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (Deivid Dutra/Agência Freelancer/VEJA/VEJA) Vítima sendo socorrida no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria

104. Militares dos bombeiros, da polícia e do Exército estão mobilizados na tragédia que deixou centenas de mortos em Santa Maria zoom_out_map 104/114 Militares dos bombeiros, da polícia e do Exército estão mobilizados na tragédia que deixou centenas de mortos em Santa Maria (Germano Roratto/Agência RBS/Estadão Conteúdo/VEJA/VEJA) Militares dos bombeiros, da polícia e do Exército estão mobilizados na tragédia que deixou centenas de mortos em Santa Maria

105. Boate Kiss, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, pegou fogo na madrugada de domingo zoom_out_map 105/114 Boate Kiss, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, pegou fogo na madrugada de domingo (Germano Roratto/ Agência RBS/ Estadão Conteúdo/VEJA/VEJA) Boate Kiss, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, pegou fogo na madrugada de domingo

106. Incêndio na boate em Santa Maria, são contabilizados ao menos 232 mortos e mais de 100 feridos, no Rio Grande do Sul zoom_out_map 106/114 Incêndio na boate em Santa Maria, são contabilizados ao menos 232 mortos e mais de 100 feridos, no Rio Grande do Sul (Deivid Dutra/Agência Freelancer/VEJA/VEJA) Incêndio na boate em Santa Maria, são contabilizados ao menos 232 mortos e mais de 100 feridos, no Rio Grande do Sul

107. Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria zoom_out_map 107/114 Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (Fernanda Bona/VEJA/VEJA) Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria

108. Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria zoom_out_map 108/114 Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (Fernanda Bona/VEJA/VEJA) Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria

109. Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria zoom_out_map 109/114 Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (Fernanda Bona/VEJA/VEJA) Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria

110. Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria zoom_out_map 110/114 Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (Fernanda Bona/VEJA/VEJA) Fotos da noite do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria

111. Incêndio na boate em Santa Maria, são contabilizados ao menos 232 mortos e mais de 100 feridos, no Rio Grande do Sul zoom_out_map 111/114 Incêndio na boate em Santa Maria, são contabilizados ao menos 232 mortos e mais de 100 feridos, no Rio Grande do Sul (Deivid Dutra/Agência Brasil/VEJA/VEJA) Incêndio na boate em Santa Maria, são contabilizados ao menos 232 mortos e mais de 100 feridos, no Rio Grande do Sul

112. Imagem da boate Kiss, em Santa Maria, tirada na semana anterior ao incêndio zoom_out_map 112/114 Imagem da boate Kiss, em Santa Maria, tirada na semana anterior ao incêndio (Divulgação/VEJA/VEJA) Imagem da boate Kiss, em Santa Maria, tirada na semana anterior ao incêndio

113. Boate Kiss, em Santa Maria, dias antes do incêndio deste domingo, que deixou mais de 100 mortos zoom_out_map 113/114 Boate Kiss, em Santa Maria, dias antes do incêndio deste domingo, que deixou mais de 100 mortos (Divulgação/VEJA/VEJA) Boate Kiss, em Santa Maria, dias antes do incêndio deste domingo, que deixou mais de 100 mortos