Médica é presa em flagrante após furtar supermercado em Copacabana
Suspeita foi flagrada por câmeras de segurança escondendo produtos na bolsa
Uma médica foi presa em flagrante após ser acusada de furtar mercadorias de um supermercado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ela foi identificada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento escondendo produtos dentro da bolsa antes de deixar o local sem realizar o pagamento. O caso ocorreu na noite de segunda-feira, 20, em um supermercado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
Acionados por funcionários, policiais da 12ª DP (Copacabana) localizaram a suspeita ainda nas proximidades. De acordo com a corporação, ela tentou escapar ao perceber a chegada dos agentes e chegou a abandonar a bolsa com os itens furtados, mas foi alcançada e detida. Durante a abordagem, não apresentou comprovante de compra e, conforme a polícia, admitiu o furto.
A mulher foi levada para a 12ª DP, onde foi autuada por furto. Ainda segundo a Polícia Civil, ela possui antecedentes criminais por lesão corporal e injúria.