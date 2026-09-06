Médica é encontrada morta no Paraná, e marido é preso por suspeita de feminicídio

A médica Gassi Mazia, de 37 anos, foi encontrada morta neste sábado, 5, no apartamento onde morava com a família, em Maringá, no Paraná. O marido dela, João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, é suspeito de cometer o crime e foi preso em flagrante por feminicídio. O casal tinha um bebê, que estava no imóvel no momento do crime, mas não sofreu ferimentos e foi acolhido por familiares da vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, o suspeito foi localizado após a corporação receber informações de que um homem ferido havia entrado no pátio de uma residência em Mandaguari, cidade situada a cerca de 32 quilômetros de Maringá. João estava dentro de um carro e apresentava ferimentos no pescoço. Durante o atendimento, ele teria relatado a testemunhas que havia matado a esposa. A vítima foi encontrada posteriormente no apartamento do casal, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência confirmou a morte. Segundo autoridades, a mulher foi morta a facadas.

João recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado a um hospital para receber atendimento médico. Ele permanece internado sob escolta policial. A investigação está a cargo da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

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A morte de Gassi também repercutiu nos municípios onde o casal trabalhava. A médica atuava na Unidade Básica de Saúde Nova Aliança, em Sarandi, a cerca de sete quilômetros de Maringá. Em nota de pesar, a prefeitura lamentou a morte da servidora e afirmou repudiar todas as formas de violência contra as mulheres.

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João Romeiro é advogado e ocupava o cargo de assessor jurídico da Procuradoria-Geral de Marialva, município localizado a aproximadamente 17 quilômetros de Maringá. Ele foi exonerado da função na madrugada deste domingo, 6. O caso segue sob investigação, e novas informações poderão esclarecer a dinâmica do feminicídio e as circunstâncias que levaram à morte da médica.