MEC antecipa resultado do Enem para esta quarta-feira

O Inep anunciou nesta quarta-feira, 9, que antecipou em dois dias a divulgação do resultado do Enem. Segundo o ministro da educação Milton Ribeiro, a pasta tomou a decisão após pressão dos candidatos. As informações do exame já estão disponíveis desde às 19h e podem ser acessadas através do Portal do Participante, hospedado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Inicialmente, as informações seriam publicadas nesta sexta-feira, 11. O Enem define o acesso de estudantes brasileiros a instituições de ensino superior públicas e privadas do país, além de universidades internacionais. Em 2021, a prova foi realizada em novembro.

A última edição da prova, marcada por imbróglios antes da aplicação, teve baixa adesão. No total, 3,1 milhões de candidatos fizeram o exame, o que representou o menor número desde 2005.