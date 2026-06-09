‘Me prende. Qual o crime?’, questiona Nikolas Ferreira sobre ter voado em jato ligado a Vorcaro

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Durante discussão na CCJ sobre maioridade penal, Nikolas Ferreira desafiou opositores a prendê-lo por ter usado um jato de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, hoje preso por fraudes. O deputado defende que não havia crime em 2022 e que o caso foi arquivado pelo TCU, destacando a falta de vínculo pessoal com o banqueiro.

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Durante a discussão da redução da maioridade penal na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados, Nikolas Ferreira (PL-MG), desafiou opositores a prendê-lo por ter viajado em um jato ligado a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, preso preventivamente sob acusações como fraudes financeiras.

“A gente tem que começar a combater criminoso em qualquer lugar que seja, na favela ou na Faria Lima. Tem que pegar todo mundo. Cometeu crime, tem que ir para cadeia. Quem estiver envolvido criminosamente com Banco Master, tem que ir para cadeia. Agora, ‘ai, Nikolas, você pegou jatinho de Vorcaro‘, me prende. Qual o crime? Em 2022, me prende. Qual artigo do Código Penal? Isso é atestado de idoneidade para minha vida. Tudo o que vocês têm para falar sobre mim é que peguei carona no jato de alguém que em 2022 não havia cometido crime nenhum”, afirmou o deputado Nikolas. Posteriormente, Nikolas disse ainda que se começar a levantar a “ficha corrida” de alguns parlamentares “o trem vai ficar feito”. “A ficha corrida do PT é extensa, amigo”, disse o parlamentar.

No segundo turno de 2022, Nikolas viajou com o pastor evangélico Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, em uma caravana chamada “Juventude pelo Brasil”, na qual eles percorreram estados do Nordeste, redutos eleitorais do PT, para fazerem campanha para Bolsonaro. A influenciadora Jey Reis também participou das viagens. Eles usaram o jatinho particular Embraer 505 Phenom 300 do banqueiro Daniel Vorcaro nas viagens e posaram para fotos em frente à aeronave. O caso foi analisado e arquivado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e enviada para a Justiça Eleitoral.

Na época em que a ligação com o banqueiro foi revelada, o parlamentar confirmou as viagens e disse que, na época, não sabia quem era o proprietário da aeronave particular. Ele disse, em nota enviada à reportagem, que não tem “qualquer vínculo pessoal, comercial ou institucional” com o banqueiro, hoje investigado por uma das maiores fraudes do sistema financeiro do país.