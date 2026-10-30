MC Poze se pronuncia após denúncia de estupro feita por adolescente de 16 anos

MC Poze negou as acusações de estupro feitas por uma adolescente de 16 anos e apresentou sua versão sobre o episódio, que teria ocorrido em uma festa realizada em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor afirmou que a jovem se apresentou como maior de idade e disse que ela teria mantido contato com ele após o encontro. Também alegou que a adolescente desmentiu acusações anteriores feitas por sua mãe. “Brotou, falou que era de maior, é isso, tratamento vip, e assim foi”, declarou o artista.

De acordo com a denúncia, o episódio aconteceu no fim de setembro. A adolescente afirma que estava sob efeito de substâncias entorpecentes, entre elas uma versão de lança-perfume conhecida como Black Lança, que teriam sido oferecidas na residência do cantor. Segundo sua advogada, Daiana Andrade, a jovem relatou que não estava em condições de consentir com a relação sexual e que pediu expressamente o uso de preservativo, mas teve a solicitação ignorada. A defesa também afirma que, dois dias depois, a adolescente teria sido pressionada a retornar ao imóvel, onde foi obrigada a ingerir medicamentos, enquanto seu celular permanecia em poder do cantor. Ainda de acordo com a advogada, ela teria recebido ameaças caso não obedecesse.

A jovem passou por exames no Instituto Médico Legal (IML), e seus representantes solicitaram medidas protetivas contra o artista. A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) conduz a investigação e informou que MC Poze e outras pessoas envolvidas serão chamadas para prestar depoimento. Em nota, a Polícia Civil afirmou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do caso. A defesa da adolescente sustenta que há registros que podem contribuir para comprovar os relatos apresentados à polícia.