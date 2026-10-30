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Brasil

MC Poze se pronuncia após denúncia de estupro feita por adolescente de 16 anos

Polícia Civil investiga o caso e vai ouvir os envolvidos

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h57 | Atualizado em 30 out 2026, 15h58
Mc Poze do Rodo
Mc Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto da Silva (Instagram/Reprodução)
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MC Poze se pronuncia após denúncia de estupro feita por adolescente de 16 anos Priorize VEJA no Google

MC Poze negou as acusações de estupro feitas por uma adolescente de 16 anos e apresentou sua versão sobre o episódio, que teria ocorrido em uma festa realizada em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor afirmou que a jovem se apresentou como maior de idade e disse que ela teria mantido contato com ele após o encontro. Também alegou que a adolescente desmentiu acusações anteriores feitas por sua mãe. “Brotou, falou que era de maior, é isso, tratamento vip, e assim foi”, declarou o artista.

De acordo com a denúncia, o episódio aconteceu no fim de setembro. A adolescente afirma que estava sob efeito de substâncias entorpecentes, entre elas uma versão de lança-perfume conhecida como Black Lança, que teriam sido oferecidas na residência do cantor. Segundo sua advogada, Daiana Andrade, a jovem relatou que não estava em condições de consentir com a relação sexual e que pediu expressamente o uso de preservativo, mas teve a solicitação ignorada. A defesa também afirma que, dois dias depois, a adolescente teria sido pressionada a retornar ao imóvel, onde foi obrigada a ingerir medicamentos, enquanto seu celular permanecia em poder do cantor. Ainda de acordo com a advogada, ela teria recebido ameaças caso não obedecesse.

A jovem passou por exames no Instituto Médico Legal (IML), e seus representantes solicitaram medidas protetivas contra o artista. A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) conduz a investigação e informou que MC Poze e outras pessoas envolvidas serão chamadas para prestar depoimento. Em nota, a Polícia Civil afirmou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do caso. A defesa da adolescente sustenta que há registros que podem contribuir para comprovar os relatos apresentados à polícia.

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