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Brasil

MC Poze falta a depoimento sobre denúncia de estupro de adolescente de 16 anos

Defesa alega que ainda não teve acesso integral à investigação

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 16h18
Mc Poze do Rodo
Mc Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto da Silva (Instagram/Reprodução)
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MC Poze falta a depoimento sobre denúncia de estupro de adolescente de 16 anos Priorize VEJA no Google

Marlon Brendon Coelho, o MC Poze do Rodo, não compareceu à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), nesta terça-feira, 3, onde deveria prestar depoimento sobre a denúncia de estupro apresentada por uma adolescente de 16 anos. A jovem afirma que foi violentada durante uma festa na residência do artista, no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, no fim de setembro. Segundo o relato, ela havia consumido drogas oferecidas pelo cantor. Poze negou as acusações em um vídeo publicado nas redes sociais.

De acordo com a denúncia, a adolescente não estava em condições de plena consciência quando entrou em um quarto com o artista. Ela afirma que pediu para que a relação sexual ocorresse com preservativo, mas que o cantor teria ignorado sua exigência.

A advogada da jovem, Daiana Andrade, também relata que, dois dias depois do episódio, a garota teria sido pressionada a retornar à casa de Poze, onde foi obrigada a ingerir medicamentos e teve o celular retido. Ainda segundo a defesa, o cantor teria feito ameaças caso ela não obedecesse. A adolescente passou por exames no Instituto Médico-Legal (IML), e seus representantes solicitaram medidas protetivas.

Em nota, o advogado de Poze, Fernando Henrique Cardoso, justificou a ausência afirmando que a defesa ainda não teve acesso integral aos autos da investigação, especialmente ao depoimento da adolescente. Segundo ele, o pedido de consulta ao material foi apresentado na semana passada e, até esta terça, apenas parte dos documentos havia sido disponibilizada. O advogado afirma que o cantor comparecerá à delegacia para prestar esclarecimentos assim que tiver acesso completo às informações do caso.

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