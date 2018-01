MBL e Vem Pra Rua espalham outdoors pedindo ‘Lula na cadeia’

Cerca de 30 outdoors com dizeres pedindo “Lula na cadeia” foram instalados em avenidas de grande circulação de Porto Alegre e outras cidades da região metropolitana. Os cartazes são assinados pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e pelo Vem Pra Rua, dois grupos antipetistas que se destacaram no impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Iria Cabreira, uma das coordenadoras do Vem Pra Rua no Rio Grande do Sul, explica que a campanha é um ato de apoio ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), “que tem cumprido o seu papel”. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será julgado pelo tribunal, a segunda instância da Lava Jato no Sul do país, no caso do tríplex do Guarujá (SP) na próxima quarta-feira, dia 24.

“Temos visto ataques ao trabalho da Justiça e apoio incondicional ao Lula, que já foi condenado em primeira instância. Precisamos mostrar que a população não está conivente com os crimes de corrupção, que o cidadão comum, que está trabalhando e lutando pela sua subsistência quer, sim, acabar com a corrupção e apoia, se for o caso, condenação, prisão, o que for, de qualquer um. Ninguém pode estar acima da lei”, diz.

Os outdoors apresentam a imagem de Lula como presidiário, no estilo do Pixuleco, o boneco inflável do ex-presidente vestido como presidiário que ficou célebre em protestos contra Lula e Dilma. Ao lado, há uma silhueta com o convite: “faça sua selfie aqui”. A ideia é que as pessoas manifestassem seu apoio nas redes sociais, mas o movimento tem dificuldades para mensurar o sucesso da campanha, segundo Iria: “Muita gente não compartilha ou tira foto de dentro dos carros, já que em muitas avenidas não é fácil de parar.”

A coordenadora afirma que uma vaquinha foi feita para suprir as despesas com a instalação dos outdoors, porém não informa o valor arrecadado. “Cada um de nós acaba doando, além do tempo, valores para as ações”, resumiu.

Protestos pelo país

Os grupos contrários a Lula programam vários protestos pelo país no dia 23, véspera do julgamento de Lula. O Vem Pra Rua, por exemplo, pretende promover atos em Porto Alegre (no Parque Moinhos de Vento) e em outras 41 cidades do país. “Vai ser um evento pequeno, já que consideramos e avaliamos que um evento grande poderia implicar questões de segurança. Será um ato de apoio ao TRF4 e à Justiça, para que continuem fazendo o seu trabalho e que não se tolere ameaças ou intimidações”, diz Iria Cabreira.

O MBL, que pretende fazer ato na Paulista no dia do julgamento, também anuncia o “CarnaLula” em Porto Alegre no dia do julgamento, no mesmo Parque Moinhos de Vento, com o objetivo de pedir a prisão do petista.

O Revoltados Online, outro grupo antipetista, também pretende fazer um ato pela prisão de Lula no dia do julgamento, na Avenida Paulista. O uso da via, no entanto, ainda não está certo, já que grupos de esquerda, que apoiam o petista, também reivindicam o mesmo espaço, no mesmo dia. A Polícia Militar pediu ao Ministério Público que vete o uso da Paulista para manifestações nesse dia por qualquer grupo.