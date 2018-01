Matrículas dos aprovados no Sisu começam hoje

Começam nesta terça-feira (30) as matrículas dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em 130 instituições públicas de ensino superior. Os resultados foram publicados ontem e os selecionados que desejam se matricular terão até o dia 7 de fevereiro para garantir a vaga. Os candidatos da lista de espera serão convocados para vagas remanescentes a partir do próximo dia 9 de fevereiro. Os documentos necessários para a matrícula são divulgados nos sites oficiais de cada uma das instituições.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do Sisu na manhã de segunda-feira (29), com as listas de aprovados para as vagas disponíveis em universidades públicas federais e estaduais. Foram oferecidas 236.601 vagas em 130 instituições de ensino superior que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar seus alunos.

Veja o cronograma completo do Sisu:

– 23/1 a 26/1: período de inscrições (as notas de corte serão divulgada nos dias 24, 25 e 26)

– 29/1: resultado da chamada regular

– 29/1 a 7/2: prazo para participar da lista de espera

– 30/1 a 7/2: matrícula da chamada regular

– 9/2: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data