Mata Atlântica vai receber o plantio de 350 árvores em São Paulo

A Mata Atlântica vai receber o plantio de 350 árvores nos próximos meses. A iniciativa é da produtora Pindorama Filmes, que vai reflorestar uma área da Basílica de Aparecida, no interior do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, em parceria com o Instituto SOS Mata Atlântica. O objetivo é neutralizar o carbono produzido pela empresa do ramo do audiovisual, em suas produções nos últimos dois anos. A atividade é tradição na companhia, que ostenta o selo carbono neutro e já plantou 3.438 árvores.

Dirigida por Estêvão Ciavatta e Fernando Acquarone a produtora tem entre seus títulos a obra “Um pé de quê”, o documentário “Amazônia Sociedade Anônima”, a série “Vozes do Clima”, a experiência de realidade virtual “Amazônia Viva” e a campanha “Jatobá – Árvore Refugiada”. É bandeira da empresa os conteúdos com viés conscientizador, sobre a importância do meio ambiente.

“O slogan da produtora é ‘Criando conteúdo, produzindo árvores’. A Pindorama desde seu início tem em sua essência mostrar às pessoas a importância da preservação”, explica Estêvão Ciavatta.