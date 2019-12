Martinho da Vila: o palpite infeliz do ex-presidente da Fundação Palmares

Sempre que alguém se direciona a algum lugar, seja um intelectual que vai acompanhar uma palestra, seja um artista a se apresentar em um palco distante, seja um executivo que se desloca para uma reunião empresarial, seja para fazer uma viagem apenas de lazer, sendo ou não religioso, deve ler, ao partir, a Oração de São Francisco: “Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, que eu leve a união; onde houver dúvida, que eu leve a fé; onde houver erro, que eu leve a verdade; onde houver desespero, que eu leve a esperança; onde houver tristeza, que eu leve a alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado; compreender, que ser compreendido; amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna”.

Há quem diga que viagem de diversão é vagabundagem, mas, conscientemente ou não, o viajante busca se enriquecer culturalmente com os novos conhecimentos que adquirirá, o que propicia uma abertura mental. Para fazer o meu trabalho profissional, na maioria das vezes tenho de viajar, e fui chamado de vagabundo pelo novo presidente da Fundação Palmares, um preto autorracista. Foi uma agressão gratuita. Eu poderia agredi-lo verbalmente também, em legítima defesa, porém, sem raiva, respondi cantando um samba do Noel Rosa, o Palpite Infeliz:

“Quem é você que não sabe o que diz? / Meu Deus do céu, que palpite infeliz! / Salve, Estácio, Salgueiro, Mangueira, / Oswaldo Cruz e Matriz, / Que sempre souberam muito bem / Que a Vila não quer abafar ninguém, / Só quer mostrar que faz samba também. / Fazer poema lá na Vila é um brinquedo. / Ao som do samba, dança até o arvoredo. / Eu já chamei você pra ver, / Você não viu porque não quis. / Quem é você que não sabe o que diz? / A Vila é uma cidade independente / Que tira samba mas não quer tirar patente. / Pra que ligar a quem não sabe / Aonde tem o seu nariz? / Quem é você que não sabe o que diz?”.

Eu e a Unidos de Vila Isabel, escola da qual herdei o nome artístico, nos fundimos e somos uma coisa só. Portanto, onde Noel escreveu Vila, pode-se ler Martinho, um trabalhador viajante.

O agressor tem a tez preta, mas por suas palavras deduzo que é admirador dos assassinos da Ku Klux Klan americana. Diz-se jornalista, mas gostaria de ter dons artísticos, pois inveja e odeia, com toda a certeza, os artistas negros. Xingou também o Lázaro Ramos, a Taís Araujo, a Camila Pitanga. Seu discurso foi contestado até por membros da sua família. Merece ser citado o músico e produtor musical Wadico Camargo, que declarou por escrito nas redes sociais ter vergonha do parente, a quem chamou de “capitão do mato”, negro que, na época da escravidão, trabalhava como funcionário de fazendas, das casas-grandes, muitas vezes atuando na captura de escravos fugitivos.

Sem conhecer a Fundação Palmares, órgão que é uma conquista das ações dos ativistas de vários segmentos do Movimento Negro, o aliado do Bolsonaro foi nomeado para a função de presidente da fundação e soltou impropérios em um discurso injurioso. Elogiou a escravidão e disse que o Movimento Negro deve ser extinto, pois o racismo, em suas afirmações, não existe. Difamou Zumbi dos Palmares, um símbolo da liberdade do nosso Brasil, que ele ignora, cantado em um samba-enredo histórico da Unidos de Vila Isabel, Kizomba, a Festa da Raça:

“Valeu, Zumbi! / O grito forte dos Palmares / Que correu terras, céus e mares / Influenciando a abolição / Zumbi, valeu / Hoje a Vila é kizomba / É batuque, canto e dança / Jongo e maracatu / Vem menininha pra dançar o caxambu / Vem menininha pra dançar o caxambu / Ô, ô nega mina / Anastácia não se deixou escravizar / Ô, ô Clementina / O pagode é o partido popular / Sacerdote ergue a taça / Convocando toda a massa / Nesse evento que congraça / Gente de todas as raças / Numa mesma emoção / Esta kizomba é nossa constituição / Que magia / Reza ageum e Orixá / Tem a força da cultura / Tem a arte e a bravura / E um bom jogo de cintura / Faz valer seus ideais / E a beleza pura dos seus rituais / Vem a lua de Luanda / Para iluminar a rua / Nossa sede é nossa sede / De que o apartheid se destrua / Valeu… Valeu, Zumbi!”.

Para seu conhecimento, aqui vai a letra de um samba-­jongo que encerrou o Concerto Negro, peça sinfônica apresentada no Theatro Municipal do Rio, neste ano:

“Liderou o Quilombo — Nação já multirracial / Proibia a discriminação de maneira qualquer / Entre jovens e idosos, crianças e adultos / Guerreiros e excepcionais / Índios, caboclos, negros e brancos / Além de entre homem e mulher / Zumbi, Zumbi / Zumbi dos Palmares, Zumbi / Sonhava fazer de um Estado um grande coração / Pernambuco até Alagoas ser um mesmo chão / Não morreu, porque mais do que gente ele era ideais / E os grandes ideais não morrem jamais / Rei Zumbi, rei Zumbi / Ê Zumbi / Zumbi dos Palmares, Zumbi / E então surgiram aos milhares por esses Brasis / Quilombos, mocambos, Palmares e novos Zumbis / Que até hoje norteiam / Cabeças pensantes / Pregando a miscigenação / De um povo que canta, que dança e proclama / Zumbi, eis a tua nação / Rei Zumbi, rei Zumbi / Ê Zumbi / Zumbi dos Palmares, Zumbi / Lararaia… / Lararaia… / Zumbi dos Palmares, Zumbi”.

Um dia depois da sua nomeação para dirigir a Palmares, eu, vagabundo, às 6 da manhã saí de casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em direção ao Aeroporto Santos Dumont, para pegar um avião que voaria para Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Soube que estava atrasado e tive de ficar muitas horas no aeroporto. Haveria uma baldeação imediata em Porto Alegre, mas, ao pousar, o avião em que eu embarcaria já tinha saído, e não havia outro para o mesmo destino. O que fazer? Fui informado de que teria de mudar a rota, pegando um voo para Santa Maria, e de lá enfrentar uma estrada de mais de 200 quilômetros. A nova aeronave só decolaria dali a quatro horas. Como a fome bateu, fui almoçar em uma ótima galeteria. A comidinha saborosa me deixou bem-­humorado e embarquei feliz para a “Cidade da Mãe de Deus”, aonde cheguei na Hora da Virgem Maria.

Chamo atenção para o fato de estar transitando por doze horas, pois, como disse, saí de casa às 6 da matina.

Como não é recomendável pegar estrada à noite, e eu estava fatigado, dormi em um hotel e, no dia seguinte, parti de carro para Santana do Livramento, cidade limítrofe com Rivera, no Uruguai, meu destino final, para “vagabundear” em um palco. No mesmo dia, logo ao chegar, fiz a passagem de som. Os palcos são miraculosos. Algumas vezes, com problema de saúde e sentindo dor, quando eu entrava em cena tudo se sanava. Dessa vez, eu sentia dores nos joelhos e na coluna vertebral, além do cansaço, mas fiz o show com muita energia.

O povo vibrou, foi bonito… Antes do bis, um representante da Intendência Departamental de Rivera, a prefeitura de lá, me fez uma sensibilizante homenagem e recebi, simbolicamente, a chave da cidade. Voltei para o nosso Brasil de bem com a vida, feliz por ter cumprido bem a minha missão aqui na terra, vagabundeando no bom sentido. É… Eu sou mesmo, graças a Deus, um negro musical vagante.

