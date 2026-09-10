Mário Frias transferiu da conta dele R$ 645 mil à produtora de Dark Horse, diz PF

A Polícia Federal identificou transferências de 645.400 reais do deputado federal Mário Frias à produtora Go Up Entertainment, responsável pelo filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O volume do repasse chamou a atenção dos investigadores porque o salário de Frias como deputado é de 44.000 reais mensais. Além disso, as transferências ocorreram em um período de menos de dois meses, entre novembro e dezembro de 2025, quando o filme era filmado.

Para a PF, não há “lastro financeiro para dar suporte às transferências”.

“Destaca-se, ainda, o envio de R$ 645. 400,00 para a Go Up pelo próprio Deputado Federal Mário Frias, cujos rendimentos mensais alcançam a monta de R$ 44. 008,52, colocando em questão o lastro financeiro para dar suporte às transferências feitas para a pessoa jurídica de Karina Gama

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no curto espaço de menos de sessenta dias”, afirmou a representação.

Nas eleições deste ano, Frias declarou patrimônio de 1,3 milhão de reais. Há quatro anos, era 1 milhão.

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O repasse dos 645.400 foi identificado em um relatório do Coaf sobre as movimentações da Go Up.

Entretanto, não apareceram em outro relatório do órgão, sobre Frias, que revelou movimentações de 882.570 reais no período de um ano (445.277,21 de entradas e 437.293,68 de saídas).

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A PF suspeita que ele usou outra conta bancária para fazer a transferência para a produtora.

“Observe se que o período de quase um ano engloba aquele da comunicação da Go Up, entretanto, a remessa não é computada na presente comunicação, o que leva a crer que tenha ocorrido por conta de outro banco”, afirmaram os investigadores ao STF.